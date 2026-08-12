München (ots) -- Verbraucherinnen und Verbraucher nutzen Gesundheits-Apps und vernetzte Geräte primär zur Verbesserung ihres Lebensstils (33%).- Mit zunehmendem Alter sinkt das Interesse an Health-Apps und Wearables deutlich.- Die große Mehrheit (83%) befürwortet die Einbindung der Gesundheitsdaten in die medizinische Versorgung.Das Potenzial von Health-Apps und vernetzten Geräten für einen gesünderen Lebenswandel schöpfen die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland längst nicht aus, wie eine aktuelle Deloitte-Befragung zeigt. Mobile Health wird derzeit vor allem von jüngeren Menschen zur Optimierung ihres Alltags eingesetzt. Die am häufigsten genannten Nutzungsmotive sind die Verbesserung des Lebensstils (33%), das Überwachen des eigenen Gewichts (25%) und die Selbstoptimierung (25%). Zur Überwachung chronischer Krankheiten oder auf Empfehlung ihres Arztes verwenden hingegen nur 18 und 13 Prozent besagte Anwendungen und Geräte. Den größten Mehrwert der Apps und Tracker sehen Verbraucherinnen und Verbraucher in den Bereichen Bewegung (23%), Schlaf (10%) und Ernährung (9%). Medizinische Anwendungsfelder wie Herzgesundheit (7%) oder Telemedizin (6%) spielen auch hier eine geringere Rolle. Ganze 30 Prozent der Befragten nehmen keinen spürbaren Nutzen für ihre Gesundheit durch Smartphones oder Wearables wahr.Obwohl digitale Gesundheitslösungen ein großes Potenzial für Prävention und Gesundheitsmanagement bieten, stoßen sie bei älteren Menschen auf geringeres Interesse. Während beispielsweise 80 Prozent der 25- bis 34-Jährigen eine Smartwatch nutzen oder deren Anschaffung in Betracht ziehen, trifft dies bei den Über-65-Jährigen nur auf 44 Prozent zu. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Erfassung persönlicher Gesundheitsdaten: Jüngere Befragte messen der Beobachtung ihrer Vitalwerte deutlich mehr Bedeutung bei als ältere Generationen. Über alle Altersgruppen hinweg bleibt eine einfache Bedienung die wichtigste Voraussetzung für die Nutzung digitaler Gesundheitsangebote (77%). Gleichzeitig ist die Zahlungsbereitschaft begrenzt. Für jede in der Studie abgefragte Gesundheitsanwendung würde mehr als jeder Zweite kein Geld ausgeben wollen. Auch die Bereitschaft, in smarte Gesundheitsgeräte wie Fitness-Tracker, Smartwatches oder Gesundheitsringe zu investieren, sinkt mit zunehmendem Alter deutlich."Mobile-Health-Anwendungen werden derzeit vor allem von einer technologieaffinen Zielgruppe für einen gesunden Lebensstil genutzt", sagt Andreas Gentner, Leiter des Bereiches Telekommunikation, Medien und Technologie sowie Partner bei Deloitte. "Um deutlich mehr Menschen zu erreichen, müssen Anbieter den Fokus konsequent auf die Benutzerfreundlichkeit legen. Gerade ältere Menschen, die besonders von digitalen Gesundheitslösungen profitieren könnten, müssen stärker in den Mittelpunkt der Entwicklung gestellt werden."Vernetzung von Gesundheitsdaten und ärztlicher Behandlung erwünschtDas Potenzial für den Gesundheitsmarkt ist hoch, dabei ist das Risiko zur digitalen Selbstdiagnose gering. Bei wiederholt auffälligen Gesundheitswerten würde gut die Hälfte der Befragten (51%) zunächst einen Arzttermin vereinbaren. Knapp zwei von drei Personen (63%) sind außerdem bereit, Gesundheitsdaten von ihren Geräten mit ihren Ärztinnen und Ärzten zu teilen. Eine große Mehrheit von 83 Prozent bewertet den Einsatz ihrer Daten im Behandlungskontext positiv."Fitness-Tracker und Co. führen zum Arzt, nicht an ihm vorbei", sagt Ibo Teuber, Partner bei Deloitte und zuständig für den Gesundheitssektor. "Durch die intelligente Verknüpfung mit der bestehenden Gesundheitsversorgung könnten Mobile-Health-Anwendungen einen echten medizinischen Mehrwert entwickeln. Die große Bereitschaft, Gesundheitsdaten zu teilen, schafft dafür eine wichtige Grundlage."Für die Deloitte Mobile Health Consumer Trends (https://www.deloitte.com/de/de/Industries/tmt/research/mobile-health-consumer-trends.html) wurden 2.000 Menschen in Deutschland befragt. Die Erhebung fand online im Juli 2026 statt.Über DeloitteDeloitte bietet führende Prüfungs- und Beratungsleistungen für nahezu 90% der Fortune Global 500-Unternehmen und Tausende von privaten Unternehmen an. Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Unsere Mitarbeitenden liefern messbare und langfristig wirkende Ergebnisse, die dazu beitragen, das öffentliche Vertrauen in die Kapitalmärkte zu stärken und unsere Kunden bei Wandel und Wachstum unterstützen. Deloitte baut auf eine über 180-jährige Geschichte auf und ist in mehr als 150 Ländern tätig. Erfahren Sie mehr darüber, wie die über 470.000 Mitarbeitenden von Deloitte zusammenarbeiten, um das Leitbild "making an impact that matters" täglich zu leben: www.deloitte.com/de.Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), ihr weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen die "Deloitte-Organisation"). DTTL (auch "Deloitte Global" genannt) und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht gegenseitig verpflichten oder binden können. DTTL, jedes DTTL-Mitgliedsunternehmen und verbundene Unternehmen haften nur für ihre eigenen Handlungen und Unterlassungen und nicht für die der anderen. DTTL erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.deloitte.com/de/UeberUns. 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