Hamburg (ots) -CEO Christian Evers zieht im Interview mit der Immobilien Zeitung Bilanz: "Wir sind voll im Plan"Der Proptech-Makler Evernest ist auf Kurs, um Deutschlands größter Makler für Wohnimmobilien zu werden. Und die Zahlen sprechen dafür: Eineinhalb Jahre, doppelte Standortzahl.Evernest hat sich seit Januar 2025 von 26 auf 52 Standorte hochskaliert. Für den nächsten Meilenstein wurde die Marke von 100 Standorte bis Mitte 2027 definiert. Ein ambitioniertes Ziel, das Gründer und CEO Christian Evers jedoch selbstbewusst als realistisch einordnet. Bereits Anfang 2025 hatte dieser im Gespräch mit der Immobilien Zeitung dazu formuliert, dass er in fünf Jahren zum größten Makler in Deutschland werden möchte. Im aktuellen Gespräch mit der Immobilien Zeitung zieht er nun Zwischenbilanz."Ich habe mich damit weit aus dem Fenster gelehnt, und ich nehme das nicht zurück. Ich reiße nicht nur die Klappe auf, sondern liefere auch." (CEO Christian Evers)Seit Januar 2025 hat Evernest zusammen mit seinen City-Partnern und dem leistungsstarken Partnerprogramm die Zahl der Standorte kräftig ausgebaut und in dutzenden Regionen einen Showroom als das neues lokales "Zuhause" für den Immobilienkauf und -verkauf geschaffen.Die Zahl der Angestellten und Partner ist ebenfalls expandiert und liegt inzwischen bei rund 450 Talenten. Darunter Maklerinnen und Makler, Köpfe aus dem Unternehmertum sowie Experten aus den Bereichen Marketing, IT, HR und Recht. Zu dieser positiven Wachstumsprognose zieht Gründer Christian Evers die prägnante Bilanz: "Wir sind voll im Plan."Und wie geht es in Zukunft weiter? Um den Standortausbau auf über 100 Partner-Regionen wie geplant anzustreben, planen viele der aktuellen City-Partner bereits den Ausbau um einen zweiten, dritten oder vierten Standort. Ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil bleibt dabei die eigens entwickelte, KI- und cloudbasierte Software von Evernest, die den Transaktionsprozess beschleunigt und über einen zentralen Datenpool die Zusammenarbeit der Partnerinnen und Partner über Regionen hinweg erleichtert.Zunächst konzentriert sich Evernest auf den weiteren Ausbau in Deutschland. Der Blick geht aber bereits in Richtung Ausland - insbesondere Länder wie Italien, Spanien, Österreich, die Benelux-Staaten und die Schweiz gelten als mögliche nächste Schritte. Den ganzen Artikel mit allen Einzelheiten finden Sie in der Immobilien Zeitung (https://www.iz.de/unternehmen/news/-evernest-verdoppelt-zahl-seiner-standorte-in-deutschland-2000046840).Über EvernestEvernest wurde Ende 2019 gegründet und verbindet digitale Innovationen mit lokalem Beratungsknow-how, um Immobilientransaktionen einfacher, schneller und digitaler zu gestalten. Das Unternehmen bietet Makler:innen und City-Partner:innen eine starke Premium-Marke, eine innovative Sales-App und umfassenden Backoffice-Support. Das Team besteht aus 450 Talenten an über 52 Standorten in Deutschland.Pressekontakt:presse@evernest.comhttps://www.evernest.comOriginal-Content von: Evernest GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183152/6331759