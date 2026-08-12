Fürth (ots) -
Wer es gerne herzhaft mag, profitiert ab sofort beim nächsten NORMA-Einkauf. Der fränkische Lebensmittel-Discounter reduziert erneut die Preise auf Fleischprodukte. Während im Juli bereits dauerhaft Grillgut günstiger wurde, stehen jetzt Hackfleisch, Gulasch, Steaks und Co. im Preis-Fokus. Bis zu 8 Prozent sparen Kundinnen und Kunden daher beim nächsten Einkauf. Besonders beim fettreduzierten Rinderhackfleisch von GUT BARTENHOF lohnt sich das Zugreifen: Statt wie bisher 5,99 Euro kosten 400 Gramm jetzt nur noch 5,49 Euro.
Innerhalb weniger Wochen reduziert der Lebensmittel-Händler NORMA damit erneut seine Preise auf besonders beliebte Produkte. Zuletzt wurden beispielsweise Salami, Schinken und Grillartikel günstiger - alles, was die NORMA-Kundinnen und -Kunden lieben. Mit der erneuten Preissenkung legt der Discounter nach und zeigt, dass er verstanden hat, was die Verbraucherinnen und Verbraucher besonders schätzen: Gute Lebensmittel zu fairen Preisen.
Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):
BIO SONNE Bio Hackfleisch 400 g
Bislang: 5,99 EUR
Jetzt: 5,79 EUR
GUT BARTENHOF Rinder-Hackfleisch 500 g
Bislang: 6,19 EUR
Jetzt: 5,79 EUR
GUT BARTENHOF Rinderhackfleisch fettreduziert 400 g
Bislang: 5,99 EUR
Jetzt: 5,49 EUR
GUT BARTENHOF Hackfleisch gemischt 800 g
Bislang: 6,99 EUR
Jetzt: 6,49 EUR
GUT BARTENHOF Schweine-Hackfleisch 500 g
Bislang: 2,69 EUR
Jetzt: 2,49 EUR
GUT BARTENHOF Rinder-Gulasch 500 g
Bislang: 7,99 EUR
Jetzt: 7,79 EUR
GUT BARTENHOF Schweine-Nackensteaks mariniert 600 g
Bislang: 4,79 EUR
Jetzt: 4,49 EUR
GUT BARTENHOF Biersteaks mariniert 600 g
Bislang: 4,79 EUR
Jetzt: 4,49 EUR
GUT BARTENHOF Schweine-Nackenkotelett mit Knochen 700 g
Bislang: 4,49 EUR
Jetzt: 4,29 EUR
GUT BARTENHOF Hamburger 400 g
Bislang: 5,79 EUR
Jetzt: 5,49 EUR
GUT BARTENHOF Schweine-Minutensteak 400 g
Bislang: 3,19 EUR
Jetzt: 2,99 EUR
GUT BARTENHOF Schweine-Gulasch 500 g
Bislang: 3,89 EUR
Jetzt: 3,79 EUR
GUT BARTENHOF Hackfleisch gemischt 500 g
Bislang: 4,79 EUR
Jetzt: 4,49 EUR
GUT BARTENHOF Bratwurst 400 g
Bislang: 2,59 EUR
Jetzt: 2,49 EUR
Pressekontakt:
Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
k.heck@norma-online.de
Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6331770
Wer es gerne herzhaft mag, profitiert ab sofort beim nächsten NORMA-Einkauf. Der fränkische Lebensmittel-Discounter reduziert erneut die Preise auf Fleischprodukte. Während im Juli bereits dauerhaft Grillgut günstiger wurde, stehen jetzt Hackfleisch, Gulasch, Steaks und Co. im Preis-Fokus. Bis zu 8 Prozent sparen Kundinnen und Kunden daher beim nächsten Einkauf. Besonders beim fettreduzierten Rinderhackfleisch von GUT BARTENHOF lohnt sich das Zugreifen: Statt wie bisher 5,99 Euro kosten 400 Gramm jetzt nur noch 5,49 Euro.
Innerhalb weniger Wochen reduziert der Lebensmittel-Händler NORMA damit erneut seine Preise auf besonders beliebte Produkte. Zuletzt wurden beispielsweise Salami, Schinken und Grillartikel günstiger - alles, was die NORMA-Kundinnen und -Kunden lieben. Mit der erneuten Preissenkung legt der Discounter nach und zeigt, dass er verstanden hat, was die Verbraucherinnen und Verbraucher besonders schätzen: Gute Lebensmittel zu fairen Preisen.
Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):
BIO SONNE Bio Hackfleisch 400 g
Bislang: 5,99 EUR
Jetzt: 5,79 EUR
GUT BARTENHOF Rinder-Hackfleisch 500 g
Bislang: 6,19 EUR
Jetzt: 5,79 EUR
GUT BARTENHOF Rinderhackfleisch fettreduziert 400 g
Bislang: 5,99 EUR
Jetzt: 5,49 EUR
GUT BARTENHOF Hackfleisch gemischt 800 g
Bislang: 6,99 EUR
Jetzt: 6,49 EUR
GUT BARTENHOF Schweine-Hackfleisch 500 g
Bislang: 2,69 EUR
Jetzt: 2,49 EUR
GUT BARTENHOF Rinder-Gulasch 500 g
Bislang: 7,99 EUR
Jetzt: 7,79 EUR
GUT BARTENHOF Schweine-Nackensteaks mariniert 600 g
Bislang: 4,79 EUR
Jetzt: 4,49 EUR
GUT BARTENHOF Biersteaks mariniert 600 g
Bislang: 4,79 EUR
Jetzt: 4,49 EUR
GUT BARTENHOF Schweine-Nackenkotelett mit Knochen 700 g
Bislang: 4,49 EUR
Jetzt: 4,29 EUR
GUT BARTENHOF Hamburger 400 g
Bislang: 5,79 EUR
Jetzt: 5,49 EUR
GUT BARTENHOF Schweine-Minutensteak 400 g
Bislang: 3,19 EUR
Jetzt: 2,99 EUR
GUT BARTENHOF Schweine-Gulasch 500 g
Bislang: 3,89 EUR
Jetzt: 3,79 EUR
GUT BARTENHOF Hackfleisch gemischt 500 g
Bislang: 4,79 EUR
Jetzt: 4,49 EUR
GUT BARTENHOF Bratwurst 400 g
Bislang: 2,59 EUR
Jetzt: 2,49 EUR
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Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
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Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
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