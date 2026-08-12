Fürth (ots) -Wer es gerne herzhaft mag, profitiert ab sofort beim nächsten NORMA-Einkauf. Der fränkische Lebensmittel-Discounter reduziert erneut die Preise auf Fleischprodukte. Während im Juli bereits dauerhaft Grillgut günstiger wurde, stehen jetzt Hackfleisch, Gulasch, Steaks und Co. im Preis-Fokus. Bis zu 8 Prozent sparen Kundinnen und Kunden daher beim nächsten Einkauf. Besonders beim fettreduzierten Rinderhackfleisch von GUT BARTENHOF lohnt sich das Zugreifen: Statt wie bisher 5,99 Euro kosten 400 Gramm jetzt nur noch 5,49 Euro.Innerhalb weniger Wochen reduziert der Lebensmittel-Händler NORMA damit erneut seine Preise auf besonders beliebte Produkte. Zuletzt wurden beispielsweise Salami, Schinken und Grillartikel günstiger - alles, was die NORMA-Kundinnen und -Kunden lieben. Mit der erneuten Preissenkung legt der Discounter nach und zeigt, dass er verstanden hat, was die Verbraucherinnen und Verbraucher besonders schätzen: Gute Lebensmittel zu fairen Preisen.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):BIO SONNE Bio Hackfleisch 400 gBislang: 5,99 EURJetzt: 5,79 EURGUT BARTENHOF Rinder-Hackfleisch 500 gBislang: 6,19 EURJetzt: 5,79 EURGUT BARTENHOF Rinderhackfleisch fettreduziert 400 gBislang: 5,99 EURJetzt: 5,49 EURGUT BARTENHOF Hackfleisch gemischt 800 gBislang: 6,99 EURJetzt: 6,49 EURGUT BARTENHOF Schweine-Hackfleisch 500 gBislang: 2,69 EURJetzt: 2,49 EURGUT BARTENHOF Rinder-Gulasch 500 gBislang: 7,99 EURJetzt: 7,79 EURGUT BARTENHOF Schweine-Nackensteaks mariniert 600 gBislang: 4,79 EURJetzt: 4,49 EURGUT BARTENHOF Biersteaks mariniert 600 gBislang: 4,79 EURJetzt: 4,49 EURGUT BARTENHOF Schweine-Nackenkotelett mit Knochen 700 gBislang: 4,49 EURJetzt: 4,29 EURGUT BARTENHOF Hamburger 400 gBislang: 5,79 EURJetzt: 5,49 EURGUT BARTENHOF Schweine-Minutensteak 400 gBislang: 3,19 EURJetzt: 2,99 EURGUT BARTENHOF Schweine-Gulasch 500 gBislang: 3,89 EURJetzt: 3,79 EURGUT BARTENHOF Hackfleisch gemischt 500 gBislang: 4,79 EURJetzt: 4,49 EURGUT BARTENHOF Bratwurst 400 gBislang: 2,59 EURJetzt: 2,49 EURPressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6331770