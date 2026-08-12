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KI-Agenten für Versicherungen: IT-Dienstleister adesso übernimmt die führende KI-Schadenplattform omni:us



12.08.2026 / 10:00 CET/CEST

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KI-Agenten für Versicherungen: IT-Dienstleister adesso übernimmt die führende KI-Schadenplattform omni:us Mit der Übernahme des Schaden-KI-Spezialisten omni:us baut der IT-Dienstleister adesso sein KI-Portfolio in der Versicherungswirtschaft konsequent aus. Die bewährte, cloudfähige Plattform in|sure Ecosphere wird so um eine automatisierte, KI-gestützte Schadenbearbeitung erweitert. Dazu wird der Agentic Layer der in|sure Ecosphere entscheidend gestärkt: Er löst einfache Schadenfälle vollautomatisiert und unterstützt bei komplexen Entscheidungen. adesso unterstreicht durch den Kauf seine Position als führender Umsetzer von KI am Markt und führt damit seine Strategie fort, KI produktiv und sicher in die Kernprozesse seiner Kunden zu bringen. Denn ob KI einem Unternehmen wirklich nützt, entscheidet sich nicht im Labor, sondern im täglichen Einsatz. Die Technologie muss in Geschäftsmodellen, Systemen und Prozessen zuverlässig funktionieren und messbare Ergebnisse liefern. Genau das leistet omni:us. Mit der KI-Lösung erreichen Kunden Effizienzsteigerungen von bis zu 35 Prozent und Verbesserungen der Schaden-Kosten-Quote um bis zu vier Prozentpunkte. Führende Versicherer weltweit, darunter Allianz, UNIQA und MS Amlin, automatisieren bereits Teile ihrer Prozesse mit der KI-Technologie von omni:us. Die agentenbasierte Anwendung übernimmt von der ersten Meldung bis zur Auszahlung die Bearbeitung kompletter Schadenfälle eigenständig. Bei komplexeren Fällen unterstützt sie die Sachbearbeitung mit einem KI-Copiloten. Bei adesso erweitert die KI-Technologie von omni:us das Angebot der in|sure Ecosphere der Tochtergesellschaft adesso insurance solutions. Die Plattform ist eine etablierte, cloudfähige Anwendungslandschaft für zentrale Versicherungsprozesse, von der Bestandsführung bis zum Schadenmanagement. Versicherer nutzen die KI-gestützte Schadenautomatisierung künftig als natives Element ihrer bestehenden Kernsysteme - statt isolierter Zusatzanwendung wird die KI so zum festen Bestandteil operativer Prozesse. omni:us verfügt über zehn Jahre Erfahrung in der Entwicklung von KI-Lösungen für die Versicherungswirtschaft. Die eingesetzten Modelle wurden mit mehreren Millionen annotierten Schadenfällen und über 80 Millionen Versicherungsdokumenten trainiert. Versicherer, die die Lösung einsetzen, berichten von spürbaren Effizienzgewinnen und einer messbaren Verbesserung zentraler Steuerungskennzahlen im Schadenmanagement. Gemeinsame Produktstrategie für die Versicherungswirtschaft Gemeinsam begleiten adesso und omni:us Versicherer auf dem Weg zu einer agentischen, KI-zentrierten Versicherungswirtschaft. Der Agentic Layer erfasst Transaktionen und führt sie aus, interpretiert Informationen und verbindet Daten, um innerhalb klar definierter Rahmenbedingungen Entscheidungsgrundlagen vorzubereiten. Dabei bleibt die Strategie auf die Anforderungen regulierter Versicherungsprozesse ausgerichtet: Erklärbarkeit, menschliche Aufsicht, operative Zuverlässigkeit und Nachvollziehbarkeit sind feste Leitplanken. "In der Versicherungswirtschaft zeigt sich besonders deutlich, was KI heute schon leisten kann, wenn sie in den Kernprozessen eines Unternehmens verankert ist. Mit omni:us gewinnen wir eine Lösung, die sich im Tagesgeschäft bereits bewährt hat", sagt Mark Lohweber, CEO der adesso SE. "Dazu kommt ein Team ausgewiesener Fachleute, das unsere KI-Expertise in diesem Bereich ergänzt. So kommen wir unserem Ziel näher, der führende Partner für die produktive Umsetzung von Künstlicher Intelligenz im deutschsprachigen Markt zu werden." "Künstliche Intelligenz wird nicht einfach dadurch zum Teil des Versicherungskerns, indem sie als zusätzliche Anwendung daneben gestellt wird. Sie muss in den Prozesskern und damit in die Systeme, Daten und Kontrollmechanismen verankert werden, über die Versicherer ihr Geschäft steuern", sagt Andreas Nolte, Sprecher der Geschäftsführung der adesso insurance solutions GmbH. "Genau deshalb setzen wir auf omni:us: Unsere Kunden erhalten die neue KI-Funktionalität direkt in ihrer gewohnten Umgebung, ohne System- oder Anbieterwechsel." "Im Schadengeschäft muss Künstliche Intelligenz beweisen, dass sie unter realen finanziellen, regulatorischen und operativen Bedingungen zuverlässig arbeitet. Diese Zuverlässigkeit ist das Ergebnis jahrelanger Entwicklungsarbeit", sagt Thomas Hauschild, CEO bei omni:us. "Gemeinsam mit adesso können wir unsere Lösung einem deutlich größeren Versicherungsmarkt zugänglich machen, tiefer in Kernsysteme integrieren und denselben Ansatz auf weitere Versicherungsprozesse übertragen. Gleichzeitig bleiben wir unseren bestehenden Kunden dabei in ihren aktuellen Produkt- und Technologieumgebungen erhalten." Mit Abschluss der Transaktion führt omni:us sein Geschäft unter dem bekannten eigenen Markennamen und mit der bisherigen Geschäftsführung als Teil der adesso Group fort. Bestandskunden werden weiterhin vollumfänglich in ihren bestehenden Produkt- und Technologieumgebungen betreut und profitieren zusätzlich von der Versicherungs-, Implementierungs- und Skalierungskompetenz der gesamten Unternehmensgruppe.

omni:us omni:us ist ein Spezialist für Versicherungs-KI mit Fokus auf die Automatisierung und Verbesserung von Schadenprozessen. Das Portfolio umfasst die End-to-End-Automatisierung standardisierter Schadenfälle sowie einen Agentic Co-Pilot für komplexe Fälle. Die Technologie analysiert Schadeninformationen, wendet versicherungsspezifische Logik an und erstellt nachvollziehbare Ergebnisse, die sich in bestehende Kernsystemlandschaften von Versicherern integrieren lassen. omni:us verfügt über zehn Jahre Erfahrung mit künstlicher Intelligenz in der Versicherungswirtschaft und unterstützt die automatisierte Bearbeitung von mehr als einer Million Schadenfällen pro Jahr. adesso Group Die adesso Group ist mit rund 11.500 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz 2025 von fast 1,5 Milliarden Euro eins der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An eigenen Standorten in Deutschland, weiteren in Europa und ersten Standorten in Asien sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchenspezifischer Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2025 als Top Employer und 2023 sowie 2020 branchenübergreifend als bester Arbeitgeber seiner Größenklasse in Deutschland ausgezeichnet. Zudem gelang adesso 2023 nach 2020, 2018 und 2016 die Erstplatzierung unter den IT-Arbeitgebern.



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