Plug Power hat mit überraschend starken Quartalszahlen für einen kräftigen Kurssprung gesorgt. Charttechnisch bleibt die Aktie damit in einer großen Range gefangen, die aktuell auf eine wichtige Schwelle zusteuert. Verlust schrumpft deutlicher als erwartet Plug Power hat am 10. August nach US-Börsenschluss die Zahlen zum zweiten Quartal 2026 vorgelegt. Der GAAP-Verlust je Aktie sank von 0,20 auf 0,14 US$, bereinigt reduzierte sich der Verlust sogar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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