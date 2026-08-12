Generative KI löst zunehmend echte, operative Geschäftsprobleme im Onlinehandel. Kaum ein Beispiel führt das so eindrucksvoll vor Augen wie Virtual Try-On (VTO). Was lange als technische Spielerei galt, entwickelt sich 2026 zum Business Case. Herausforderungen erkennen und lösen Der Online-Modehandel kämpft seit Jahren mit denselben Herausforderungen: Kund:innen kaufen nicht, weil sie sich die Passform nicht vorstellen können. Gleichzeitig bestellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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