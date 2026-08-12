DJ MÄRKTE EUROPA/Wenig verändert - Fokus auf Berichtssaison vor US-Inflation

DOW JONES--Mit einem verhaltenen Handelsbeginn zur Wochenmitte zeigen sich die europäischen Aktienmärkte. Im Fokus stehen zunächst ausschließlich Einzelunternehmen mit ihren Quartalszahlen. Die entscheidende Kennzahl des Tages sind dann die US-Verbraucherpreise am Nachmittag. Davor dürften sich nur die wenigsten Anleger aus dem Fenster lehnen wollen, heißt es. Dies zeigte sich bereits in extrem geringen Umsätzen: Thomas Altmann von QC Partners betont, "noch weniger DAX-Aktien als gestern wurden bislang nur an zwei Tagen in diesem Jahr gehandelt". Der DAX legt um 0,1 Prozent zu auf 26.415 Punkte, der Euro-Stoxx-50 steigt ebenfalls um 0,1 Prozent auf 6.556 Punkte.

Kein klares Bild ergibt die Nachrichtenlage rund um die Straße von Hormus. Sie ändert sich ständig und ist damit zu widersprüchlich, um darauf noch längerfristige Anlageentscheidungen aufzubauen, heißt es. Dazu hat nun auch das US-Militär ein Handelsschiff aus Panama in der Passage angegriffen. Die Hoffnung auf eine schnelle Einigung schwindet damit weiter, entsprechend steigen Risikoprämien wie beim Ölpreis. Ein Barrel der Sorte Brent notiert nur noch knapp unter der Marke von 90 Dollar.

Dazu kommt die Unzufriedenheit mit der Kommunikationspolitik der US-Notenbank. Da der neue Vorsitzende Kevin Warsh keine klaren Aussagen machen möchte, muss der Markt die Aufgabe der Risikoabwägung übernehmen. Entsprechend notieren die 10-jährigen US-Renditen mit 4,69 Prozent wieder nur knapp unter ihren Rekordhochs.

Entscheidend seien daher die US-Verbraucherpreise, sagt Michael Wan von der MUFG Bank: "Während die schwächer als erwarteten Zahlen zu den neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft in der vergangenen Woche helfen, sind die heutigen Verbraucherpreise wohl noch wichtiger".

Für einen Freudensprung von 14,2 Prozent sorgen die Zahlen von Windrad-Hersteller Vestas. Vor allem die Profitabilität überrascht. Analysten wie von JP Morgan betonen, der Konsens sei nicht nur um 100 Prozent übertroffen worden, auch habe es sich um den ersten erhöhten Margen-Ausblick in einem ersten Halbjahr in zehn Jahren gehandelt. Im Windschatten steigen Nordex um 4,5 Prozent.

Bei TKMS geht es um 11,1 Prozent nach oben. Nach starken Zahlen wurde auch die Jahresprognose erhöht. Von Bernstein heißt es, die Ergebnisse seien stark angesicht einer Schwäche im Bereich Elektronik. Der Umsatz habe 16 Prozent höher als die Erwartungen gelegen. Besser sind auch die Quartalszahlen von Jenoptik (-0,7%) und K+S (+2,4%) ausgefallen.

Auch bei der ABN Amro Bank läuft es rund. Die Niederländer haben ihre Prognose für die Zinserträge für das Gesamtjahr angehoben und ihren Kostenausblick gesenkt. Die Aktien klettern um 5 Prozent.

Beim Versorger Eon lagen die Ergebnisse im erwarteten Rahmen, die Aktien geben 1,5 Prozent ab. Bei Brenntag gibt es nach erwartet starken Zahlen Gewinnmitnahmen mit 1,3 Prozent Minus. Der Chemiekalien-Händler hatte schon in der Vorwoche die Prognose erhöht.

Für Enttäuschung sorgen indes Thyssenkrupp Nucera (-3,9%) und Bilfinger (-5,8%) mit schwachen Auftragseingängen.

Tui erholen sich nach kräftigeren Abschlägen auf 2,1 Prozent Minus. Hier fiel der Gewinn deutlich zurück, belastet vom kräftigen Anstieg der Kerosinpreise. Wegen der geopolitischen Unsicherheit setzt der Reisekonzern zudem seine Umsatzprognose aus.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD Euro-Stoxx-50 6.556,03 +0,1 4,81 6.551,22 13,2 Stoxx-50 5.546,97 -0,0 -1,20 5.548,17 12,8 DAX 26.414,81 +0,1 23,39 26.391,42 7,9 MDAX 32.261,44 +0,1 36,55 27.039,42 5,4 TecDAX 4.085,36 -0,1 -4,82 3.091,28 12,8 SDAX 18.511,79 -0,3 -59,35 13.062,07 7,8 FTSE 10.831,39 -0,1 -12,80 10.844,19 9,1 CAC 8.697,70 -0,2 -17,24 8.714,94 6,7 SMI 14.504,43 -0,5 -70,82 14.575,25 9,3 ATX 6.681,56 +0,1 8,60 6.672,96 25,5 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:25 Uhr EUR/USD 1,1537 -0,0 -0,0003 1,1540 1,1540 EUR/JPY 183,86 +0,0 0,0300 183,83 183,7600 EUR/CHF 0,9368 +0,1 0,0012 0,9356 0,9359 EUR/GBP 0,8539 -0,1 -0,0005 0,8544 0,8541 USD/JPY 159,35 +0,1 0,0800 159,27 159,2300 GBP/USD 1,3506 +0,0 0,0002 1,3504 1,3508 USD/CNY 6,7456 +0,0 0,0006 6,7450 6,7450 USD/CNH 6,7476 +0,0 0,0014 6,7462 6,7461 AUS/USD 0,7059 -0,0 -0,0001 0,706 0,7059 Bitcoin/USD 63.695,77 -0,0 -4,36 63.700,13 63.785,32 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 83,78 +0,7 0,58 83,2 Brent/ICE 89,71 +0,9 0,80 88,91 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.400,20 +0,8 33,36 4.366,84 Silber 65,91 +1,9 1,23 64,68 Platin 1.750,98 +0,4 6,73 1.744,25 (Angaben ohne Gewähr) ===

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