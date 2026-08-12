Köln/Rotenburg an der Fulda (ots) -Vom 9. bis 11. Oktober 2026 lädt der Dachverband Geistiges Heilen e. V. zum 23. DGH-Kongress nach Rotenburg an der Fulda ein. Bei diesem Event der besonderen Art präsentieren 23 hochrangige Referentinnen und Referenten rund 45 Vorträge, Workshops und Angebote rund um das 'Geistige Heilen'. Im breiten Themenspektrum von altem schamanischen Wissen bis hin zu energetischen Heilmethoden können Besucher Geistiges Heilen kennenlernen, erleben und verstehen.Ergänzend zu Medizin, Naturheilkunde und anderen therapeutischen Angeboten unterstützt 'Geistiges Heilen' die Aktivierung der Selbstheilungskräfte und fördert Heilung im ganzheitlichen Sinne. Seit dem Grundsatzentscheid des Bundesverfassungsgerichts vom 2. März 2004 ist dies offiziell erlaubt - eine Entwicklung, an der der Dachverband Geistiges Heilen e. V. (DGH) maßgeblich beteiligt war. Als eine der größten Gemeinschaften spirituell interessierter Menschen, Heiler, Therapeuten und Heilerverbände im deutschsprachigen Raum setzt sich der DGH e. V. seit über 30 Jahren dafür ein, die Akzeptanz Geistiger Heilweisen zu stärken, und setzt mit seinem Ethik-Kodex Maßstäbe für die seriöse Arbeit von Heilerinnen und Heilern.Ein Ort der Begegnung und HeilungVom 9. bis 11. Oktober 2026 lädt der DGH e. V. zum 23. Mal zu seinem Jahreskongress 'Geistiges Heilen' und spannt mit einem Programm aus Vorträgen, Workshops und kostenfreien Heilbehandlungen in voller Länge erneut einen weiten thematischen Bogen: Aurareinigung mit Bienenwachs, schamanisches Chakra-Heilen, Reinkarnations- und Rückführungsarbeit, Human Design, Ahnenheilung sowie systemische Aufstellungen mit Pferden treffen auf Angebote zu Chakren, Herzraum und Selbstliebe. Auch Musik, Klang und Atem werden als Heilwege erlebbar. Der Samstagabend schließt mit einem Konzert der bekannten Klangheilerin Gisela Krambeer. Als Tagungsort dient das Göbel's Hotel Rodenberg im nordhessischen Rotenburg an der Fulda.Weitere Informationenhttps://www.dgh-ev.de/kongress/kongress-2026.htmlPressekontakt:Hermann Dresen - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, DGH e. V. |presse@dgh-ev.de | Tel. +49 (0) 6043 - 5199 291 | www.dgh-ev.deOriginal-Content von: Dachverband Geistiges Heilen e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112477/6331792