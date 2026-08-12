Jung, DMS & Cie. baut den Service für die Poolpartner um den Bereich Immobilienverrentung aus und arbeitet hierfür mit vobahome zusammen. Angeschlossene Berater erhalten Zugang zu Know-how rund um die verschiedenen Modelle der Immobilienverrentung. Die Ruhestandsplanung entwickelt sich zunehmend zu einer ganzheitlichen Vermögensberatung. Dabei rückt immer häufiger auch das in selbstgenutzten Immobilien gebundene Vermögen in den Mittelpunkt. Vor diesem Hintergrund kooperiert Jung, DMS & Cie. künftig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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