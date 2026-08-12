Das ist wirklich sehr beeindruckend: Die Aktie des dänischen Windanlagenbauers Vestas verteuert sich im frühen Handel um satte 20 Prozent. Denn der Konzern hat seine Ergebnisprognose für 2026 erhöht. So soll die Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern (EBIT) sieben bis neun Prozent erreichen und damit jeweils einen Prozentpunkt mehr als zuvor.Analysten gehen derzeit im Schnitt von 7,2 Prozent aus. Die Umsatzprognose ließ Vestas unverändert. Im zweiten Quartal profitierte Vestas von einer anhaltend guten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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