Der Ölmarkt hat seine temporäre Schwäche überwunden. Die Preise für Brent-Öl und WTI-Öl zogen in den letzten Tagen kräftig an. Die Lage im Nahen Osten ist fragil. Die Hoffnung auf eine zeitnahe Lösung des Konflikts schwindet. Zudem verschärfen die Protagonisten aktuell den Ton. Im Fokus steht dabei vor allem die Straße von Hormus. Die Konfliktparteien verfolgen in Bezug auf die Meerenge verschiedene Strategien - sie bleibt somit ein Streitpunkt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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