Düsseldorf (ots) -Am 7. August ist die erste von drei Wochen des Anna Schaffelhuber Grenzenlos Camps im bayerischen Burghausen zu Ende gegangen. Das pädagogisch fundierte Erlebniscamp bringt Jugendliche mit und ohne Behinderung zusammen und stärkt durch gemeinsame Herausforderungen Selbstvertrauen, Teamgeist und neue Perspektiven. Sonepar begleitet 2026 alle drei Campwochen als Hauptpartner. Die erste Woche stand dabei besonders im Zeichen der unternehmensinternen Einbindung: Insgesamt nahmen zwölf Jugendliche mit und zwölf Jugendliche ohne Behinderung im Alter von 14 bis 21 Jahren teil. Zwölf der 24 Teilnahmeplätze wurden mit Unterstützung des Camp-Teams über das Sonepar-Umfeld vergeben. Unter den Teilnehmenden waren unter anderem Kinder von Mitarbeitenden und Auszubildende. Mit dem Sponsoring macht Sonepar seinen Purpose "Powering Progress for Future Generations" und die Bold Commitments zu Chancengleichheit und sozialem Engagement konkret erlebbar.Das Grenzenlos Camp wurde 2019 von der mehrfachen Paralympics-Siegerin Anna Schaffelhuber ins Leben gerufen. Ziel ist es, Jugendliche mit und ohne Behinderung selbstverständlich und gleichberechtigt zusammenzubringen. Fünf Tage lang meistern sie gemeinsame Herausforderungen und wachsen dabei zu einem echten Team zusammen.Nachdem Sonepar das Camp 2025 erstmals als Pate unterstützt hatte, hat der Elektrogroßhändler sein Engagement in diesem Jahr ausgebaut und die Hauptpartnerschaft für alle drei Campwochen übernommen. In der ersten Woche stand dabei die gezielte Einbindung des Unternehmensumfelds besonders im Mittelpunkt. Damit ermöglicht das Unternehmen nicht nur mehr Jugendlichen eine Teilnahme, sondern schafft auch einen konkreten Mehrwert für Mitarbeitende und ihre Familien. "Mit der Hauptpartnerschaft und der besonderen Einbindung in der ersten Campwoche können wir Inhalte stärker mitgestalten, mehr Teilnahmeplätze ermöglichen und Mitarbeitende, deren Familien sowie perspektivisch auch Kunden oder Partner noch gezielter einbinden", erläutert Julia Tappe, Director Diversity Equity & Inklusion bei der Sonepar Deutschland GmbH. "So wird aus einem Sponsoring ein strategischer Beitrag zu Purpose, Inclusivity und gesellschaftlicher Wirkung."Wie das Camp Inklusion erlebbar machtWährend der Campwoche standen die Themen Persönlichkeit, Medien und Sport im Mittelpunkt. Die Teilnehmenden produzierten eigene Filmbeiträge im Medien-Workshop, erlebten die Welt aus neuen Perspektiven und stellten sich spannenden Herausforderungen. Zu den Höhepunkten gehörten Segelfliegen, eine Lama-Wanderung, Sportspiele, ein gemeinsamer Lagerfeuerabend sowie eine Kajaktour mit Initiatorin Schaffelhuber. Bei einer persönlichen Gesprächsrunde beantwortete sie Fragen der Jugendlichen und teilte ihre Erfahrungen über Mut, Teilhabe und das Überwinden von Hindernissen. Zum Abschluss präsentierten die Teilnehmenden ihre selbst produzierten Filme.Diese gemeinsamen Erlebnisse während der fünf Tage prägen und bringen echte Veränderung, wie auch die Initiatorin beim Vergleich zu Beginn und Ende der Woche immer wieder bemerkt. "Am deutlichsten ist für mich, wie schnell aus vielen einzelnen Jugendlichen ein echtes Team wird", so Schaffelhuber. "Am Montag sind manche noch vorsichtig oder unsicher. Bis Freitag achten sie aufeinander, unterstützen sich ganz selbstverständlich und denken nicht mehr nur an die eigene Leistung. Der gemeinsame Erfolg zählt."Gelebter Purpose: Fortschritt für zukünftige GenerationenFür Sonepar ist das Grenzenlos Camp ein Baustein und macht den unternehmerischen Purpose erlebbar. "Das Grenzenlos Camp passt sehr gut zu Sonepar, weil es Inklusion nicht abstrakt erklärt, sondern konkret erlebbar macht", betont Tappe. "Junge Menschen mit und ohne Behinderung begegnen sich auf Augenhöhe, entwickeln gemeinsam Teamgeist, Selbstvertrauen und neue Perspektiven. Genau dieses Verständnis von gelebter Vielfalt entspricht dem Anspruch von Sonepar als Arbeitgeber: ein Umfeld zu schaffen, in dem gegenseitiger Respekt, Wertschätzung und Chancengleichheit Innovation und Wachstum fördern. Damit wird der Sonepar-Purpose 'Powering Progress for Future Generations' unmittelbar greifbar - denn Fortschritt entsteht dort, wo Menschen unabhängig von ihren Voraussetzungen die Möglichkeit bekommen, sich zu entfalten und ihre Stärken einzubringen.""Das Camp ist ein Leuchtturm innerhalb unserer DE&I-Agenda", erläutert Tappe. "Es verbindet mehrere Ebenen: gelebte Inklusion, gesellschaftliche Verantwortung, Familienorientierung, Employer Branding und die Entwicklung einer offenen Unternehmenskultur. Besonders wichtig ist uns der Bezug zum Bold Commitment 'Inclusivity': Bis 2028 will Sonepar ein inklusives und sicheres Umfeld für alle Mitarbeitenden fördern, geprägt von Fairness, Leistungskultur und nachhaltiger Entwicklung. Das Grenzenlos Camp übersetzt dieses Commitment in ein sichtbares, emotionales und wirksames Format. Es zeigt, dass Inklusion nicht nur eine interne HR-Maßnahme ist, sondern Teil unseres Selbstverständnisses als verantwortungsbewusster Arbeitgeber und gesellschaftlicher Akteur."Starke Resonanz im UnternehmenAuch das Feedback aus dem Unternehmen unterstreicht die Bedeutung der Kooperation. "Die Resonanz ist sehr positiv. Besonders wertvoll ist für Mitarbeitende, dass Sonepar nicht nur den Arbeitsplatz betrachtet, sondern auch die Lebensrealität und Familien der Beschäftigten einbezieht. Das Angebot wird als Zeichen echter Wertschätzung wahrgenommen, weil es Kindern von Mitarbeitenden, Auszubildenden sowie weiteren Jugendlichen konkrete Teilhabe ermöglicht. Rückmeldungen aus dem Camp zeigen, dass die Teilnehmenden neue Freundschaften schließen, Selbstvertrauen gewinnen und Inklusion als selbstverständlich erleben. Für uns ist diese qualitative Wirkung entscheidend: Das Camp schafft Erfahrungen, die lange nachwirken - bei den Jugendlichen, bei den Familien und auch innerhalb des Unternehmens", so Tappe.Für Anna Schaffelhuber ist die Unterstützung durch Sonepar ein wichtiges Signal an die Jugendlichen und ihr Umfeld: "Mir bedeutet diese Unterstützung sehr viel, weil sie Wertschätzung für die Jugendlichen und ihren persönlichen Weg ausdrückt. Sonepar zeigt damit, dass das Unternehmen nicht nur über Inklusion spricht, sondern konkret Verantwortung übernimmt. Die Partnerschaft ermöglicht den Jugendlichen Erfahrungen, die sie in ihrer persönlichen Entwicklung nachhaltig stärken können. Gleichzeitig bringt sie Mitarbeitende, Familien und Geschäftspartner mit unterschiedlichen Menschen und Perspektiven in Kontakt. So entsteht eine Wirkung, die weit über die eigentliche Camp-Woche hinausgeht."Weitere Informationen zum Engagement von Sonepar beim Grenzenlos Camp: https://www.sonepar.de/l/grenzenlos-campÜber SoneparSonepar ist ein unabhängiges familiengeführtes Unternehmen und weltweiter Marktführer im B-to-B-Vertrieb von Elektroprodukten, -lösungen und -dienstleistungen. In 2025 erreichte Sonepar einen Umsatz von 33,6 Milliarden Euro. Vertreten in 40 Ländern mit einem dichten Netzwerk aus verschiedenen Marken, verfolgt die Gruppe das ambitionierte Transformationsziel, das Leben ihrer Kunden einfacher zu machen, indem sie ihnen ein Einkaufserlebnis über alle Vertriebskanäle sowie nachhaltige Lösungen in den Bereichen Gebäude, Industrie und Energie bietet. Die 46.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Sonepar engagieren sich dafür, die Elektrifizierung der Welt voranzutreiben und werden von dem gemeinsamen Purpose angetrieben: Den Fortschritt für zukünftige Generationen voranzutreiben.www.sonepar.comSonepar in DeutschlandIn Deutschland unterstützt Sonepar als Partner auf Augenhöhe Kunden aus Handel, Handwerk und Industrie mit kundenorientierten Lösungen: qualitativ hochwertige Produkte und Systeme gepaart mit einem umfassenden Service- und Dienstleistungsangebot.Wir sind angetrieben von der Leidenschaft für individuell passende Lösungen und stellen die Bedürfnisse unserer Kunden in den Mittelpunkt: offen, mutig und immer fair. Rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 161 Standorten deutschlandweit bereichern Sonepar durch ihre Fähigkeiten, Kompetenzen und Persönlichkeiten. Wir gestalten, heute und in Zukunft und treiben gemeinsam den Fortschritt voran.www.sonepar.dePressekontakt:SMART PR GmbHSimone FrohnTalstraße 22-2440217 DüsseldorfTel.: 0211 2709-223sonepar@smart-pr.deSonepar Deutschland GmbHDirk FellerPeter-Müller-Straße 340468 DüsseldorfTel.: 0211 302 32 128dirk.feller@sonepar.deOriginal-Content von: Sonepar Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77310/6331816