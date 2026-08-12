München (ots) -So wurde Frauen-Basketball noch nie in Deutschland präsentiert! Der FIBA Women's Basketball World Cup 2026 vom 4. bis 13. September in Berlin ist das Basketball-Event 2026 und der nächste Meilenstein für den deutschen Frauen-Basketball.Bei MagentaSport und MagentaTV mit der bislang umfassendsten Frauen-Basketball-Produktion, die Live-Sport, Analyse und Hintergrund miteinander verzahnt: 23 Spiele live, mit WM-Studio in Berlin, zusätzlichen Hintergrund-Features von der deutschen Mannschaft, zusätzlichen exklusiven Social Media-Inhalten, Podcast, die neue Doku-Reihe "Basketball Deutschland" und dem On-Air-Team um Ireti Amojo, Per Günther, Alex Frisch, Jakob Lobach, Steffi Blochwitz sowie Caro Ranz. Von den Testspielen der deutschen Nationalmannschaft ab dem 15. August bis zum Finaltag am 13. September erhält Frauen-Basketball die beste TV-Bühne für diese Weltmeisterschaft.Das Männer-Team startet mit Weltmeistern, Europameistern, einem NBA-Champ und NBA-Spielern am 21. August in den Supercup gegen Tschechien in Hamburg. MagentaSport und MagentaTV bieten schon im August das exklusivste und attraktivste Basketball-Angebot.WM-Medaille für 2026 im Blick: "Auf dem Papier sind sie gut genug"EM-Fünfte, bei Olympia erst im Viertelfinale gescheitert - schaffen die deutschen Frauen den nächsten Schritt bei der Heim WM 2026, um näher an die Weltspitze ranzukommen? "Die Entwicklung des deutschen Frauen-Basketballs ist sehr positiv. Die Spielerinnen haben gesagt, dass sie eine WM-Medaille holen wollen. Sie wollen diesen nächsten Schritt vollziehen. Auf dem Papier sind sie gut genug. Auch wenn für so ein Ziel sehr Vieles passen muss", sagt Ireti Amojo, MagentaSport-Expertin.Fünf deutsche Akteurinnen nunmehr in den USA: "Für Deutschland ist schön zu sehen, dass wir immer mehr Spielerinnen haben, die in der WNBA Fuss fassen können." Luisa Geiselsöder (Portland) wird als erste WNBA-Aktive bereits am Samstag beim WM-Test gegen Spanien (Samstag, ab 18.30 Uhr live und kostenlos) dabei sein. Eine knackige Prüfung, denn die Spanierinnen sind auch Gruppen-Gegnerinnen zum WM-Auftakt am 04. September in Berlin.Die weiteren vier deutschen WNBA-Akteurinnen - Leonie Fiebich und Satou Sabally (beide New York), Frieda Bühner (Portland) und Nyara Sabally (Toronto) - werden frühestens ab 31. August zum Kader stoßen können. Sofern sie gesund sind. Ireti Amojo berichtet: "Von den WNBA-Spielerinnen habe ich vernommen: Sie wollen alle dabei sein, wenn sie fit sind - vor allem für diese WM.""Frauen-Basketball ist international die am stärksten wachsende Frauen-Sportart"Der positive Trend soll zur Heim-WM fortgesetzt werden. Schon jetzt ist das öffentliche sowie mediale Interesse in Deutschland sehr gestiegen. MagentaSport hat den Aufwärtstrend live und intensiv begleitet. "Frauen-Basketball ist international die am schnellsten und stärksten wachsende Frauen-Sportart. In den USA entwickelt sich der Frauen-Basketball rasant. Dieser Blick ist interessant, weil wir sehen, welches Wachstum möglich ist", sagt Expertin Ireti Amojo.Preisgekröntes Team steht für sportjournalistische Klasse und LeidenschaftFür die Berichterstattung setzt MagentaSport auf sein preisgekröntes TV-Team. Steffi Blochwitz und Caro Ranz stehen für die Moderation und Interviews, Per Günther und Ireti Amojo sind bei ausgewählten Spielen kommentieren und analysieren die Partien. Alexander Frisch und Jakob Lobach kommentieren die Spiele. Benni Zander ergänzt das Aufgebot beim Live-Podcast in Berlin.Dieses Team hat die größten deutschen Basketball-Momente der vergangenen Jahre begleitet und steht auch bei der zweiten Heim-WM der Frauen in Deutschland für Glaubwürdigkeit, Nähe und sportjournalistische Klasse. Gerade für ein Turnier dieser Größenordnung ist dieses personelle Line-up ein zentraler Baustein der Inszenierung.Die Weltmeisterschaft bei MagentaSport und MagentaTVMagentaSport zeigt zur Heim-Weltmeisterschaft live für MagentaSport-Kundinnen und -Kunden im Pay-Angebot 23 Spiele. Im Mittelpunkt stehen zunächst alle Vorrunden-Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien (4. September, ab 17.15 Uhr), Japan (5. September, ab 17.30 Uhr) und Mali am 7. September (ab 17.20 Uhr).Darüber hinaus sind in der Gruppenphase zwei internationale Begegnungen pro Spieltag zu sehen, mit attraktiven Begegnungen wie USA gegen China am 4. September (ab 13.45 Uhr) und Ungarn-Frankreich (ab 20.50 Uhr) sowie am 5. September Mali-Spanien (ab 11.20 Uhr) und Frankreich-Südkorea (ab 20.35 Uhr). Die Türkei trifft am 6. September (ab 11.20 Uhr) auf Australien und Italien spielt gegen die USA (ab 20.15 Uhr). Am 7. September live bei MagentaSport die Begegnungen Nigeria-Frankreich (ab 14.20 Uhr) und USA-Tschechien (ab 20.30 Uhr).Auch alle Partien der Finalrunde vom 8.-13. September sind im Programm. Das Turnier wird auch bei MagentaTV mit einem eigenen Menüpunkt prominent gebündelt und auf allen relevanten Plattformen sichtbar gemacht.Zum Auftakt der Heim-WM lädt MagentaSport am 3. September in die Hauptstadtrepräsentanz "Magenta Mitte" der Telekom zu einem Live-Podcast mit Publikum als Audio- und Video-Format auf allen Plattformen. Benni Zander, Steffi Blochwitz, Per Günther und Ireti Amojo stimmen vor Ort auf das Turnier ein und liefern atmosphärische Eindrücke aus verschiedenen Perspektiven. Der Podcast wird auch während der Weltmeisterschaft nach den deutschen Spielen sowie nach den Spielen der Finalrunde fortgeführt. Schon am 21. August heißt es "Welcome back" im Basketball-Podcast mit Benni Zander, Basti Ulrich und Per Günther und am 1. September begrüßen Benni Zander, Ireti Amojo und Per Günther mit einer WM-Vorschau.Während der Weltmeisterschaft sendet MagentaSport aus einem eigens eingerichteten WM-Studio ebenfalls in Berlin. Geplant sind Live-Schalten, Interviews, Analysen, Gäste und ein tägliches Schaufenster für das beste WM-Programm mit DBB-Updates, Porträts der DBB-Stars und Highlights. So entsteht rund um die Übertragungen ein redaktionelles Gesamtpaket, das die Heim-WM in TV und Social Media eng begleitet.Nah dran mit "Embedded-Team"Ein zentraler Bestandteil der WM-Berichterstattung ist die Embedded-Begleitung der deutschen Nationalmannschaft. Caro Ranz ist schon ab dem 27. August beim Testspiel in Köln hautnah am deutschen Team und liefert mit journalistischem Fingerspitzengefühl exklusive Einblicke für Social Media, TV, Live-Berichterstattung und Non-Live-Formate.Geplant sind unter anderem Eindrücke vom Training, Teamumfeld und Off-Days. Ziel ist eine Berichterstattung, die Hintergrund schafft, Identifikationsfiguren sichtbar macht und die DBB-Erfolgsgeschichte um die Protagonistinnen weitererzählt.Testspiele stimmen auf die WM ein - kostenlos bei MagentaSportSchon im Vorfeld der Weltmeisterschaft zeigt MagentaSport die Testspiele der deutschen Frauen-Nationalmannschaft live und kostenlos. Los geht es am 15. August in Ludwigsburg gegen WM-Gegner Spanien (live und kostenlos bei MagentaSport ab 18.30 Uhr), gefolgt von der Partie am 23. August (ab 17.00 Uhr) in Göttingen gegen Ungarn und dem Auftritt am 27. August (ab 16.30 Uhr) in Köln gegen die Türkei im Rahmen des Doubleheaders mit der deutschen Männer-Nationalmannschaft.Das Männer-Team steht bereits am 21. August beim Supercup in Hamburg auf dem Court - mit Weltmeistern, Europameistern, NBA-Champ und -Spielern. Gegner im Halbfinale ist am 21. August (live ab 20.15 Uhr) Tschechien. Am 22. August stehen ab 17.30 Uhr das Spiel um Platz 3 und ab 20.15 Uhr das Finale auf dem Programm.Bei allen Spielen in Deutschland ist MagentaSport vor Ort mit Moderator, Experte und Kommentator. Damit beginnt die Berichterstattung zur Frauen-WM nicht erst mit dem Tip-off in Berlin, sondern bereits in der entscheidenden Phase der Vorbereitung.Exklusive Doku-Reihe "Basketball Deutschland" featurt diesen Sport wie noch nieAuch nach dem Finaltag endet die Berichterstattung nicht. Bereits am 27. August erscheint die erste Episode der Dokureihe "Basketball Deutschland". Im Anschluss an das Turnier blickt das Format mit einem WM-Rückblick in sechs kompakten Folgen auf die Höhepunkte des Turniers zurück und führt die Erzählung des Basketball-Aufschwungs in Deutschland weiter. "Basketball Deutschland" gibt es exklusiv nur bei MagentaSport und MagentaTV zu sehen.Basketball live bei MagentaSport3x3 World TourFreitag, 14. AugustAb 15.45 Uhr: 3x3-Tour Lausanne - Tag 1Samstag, 15. AugustAb 16.10 Uhr: 3x3-Tour Lausanne - Tag 2Testspiele im Vorfeld (live und kostenlos bei MagentaSport)15. Augustab 18.30 Uhr: Deutschland-Spanien23. Augustab 17.00 Uhr: Deutschland-Ungarn27. Augustab 16.30 Uhr Frauen WM-Test: Deutschland - Türkei (in Köln)ab 19.40 Uhr Männer WM-Quali: Deutschland - NiederlandeWM-GruppenspieleFreitag, 4. Septemberab 13.45 Uhr: USA-Chinaab 17.15 Uhr: Spanien-Deutschlandab 20.50 Uhr: Ungarn-FrankreichSamstag, 5. Septemberab 11.20 Uhr: Mali-Spanienab 17.30 Uhr: Deutschland-Japanab 20.35 Uhr: Frankreich-SüdkoreaSonntag, 6. Septemberab 11.20 Uhr: Türkei-Australienab 20.15 Uhr: Italien- USAMontag, 7. Septemberab 14.20 Uhr: Nigeria- Frankreichab 17.20 Uhr: Deutschland - Maliab 20.30 Uhr: USA - Tschechien8. -10. September: ViertelfinalsSamstag, 12. September: HalbfinaleSonntag, 13. September: Finale(alle Infos gibt's auch hier: www.magentasport.de)Pressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6331812