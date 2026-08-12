Köln (ots) -Knapp 7.000 ACV Mitglieder nahmen an der Online-Befragung teilDie Teilnehmer der ACV Mitgliederbefragung 2026 stellen dem ACV Automobil-Club Verkehr ein positives Zeugnis aus: Rund 80 Prozent zeigten sich mit den Leistungen des Automobilclubs zufrieden. Lediglich 3 Prozent gaben an, unzufrieden zu sein. Insgesamt beteiligten sich knapp 7.000 ACV Mitglieder an der Online-Befragung.Die Ergebnisse geben dem ACV zugleich Aufschluss darüber, welche Angebote im Alltag seiner Mitglieder besonders gefragt sind und wie sich ihre Mobilität verändert. Dabei wird unter anderem deutlich: Digitale Services sind inzwischen fest etabliert, während neben dem Auto auch das Fahrrad eine zunehmend wichtige Rolle spielt.ACV App für viele Mitglieder selbstverständlicher Begleiter65 Prozent der Befragten haben die ACV App auf ihrem Smartphone installiert. Besonders geschätzt wird die Möglichkeit, im Pannenfall direkt über die App Hilfe anzufordern.Auch der unkomplizierte Zugriff auf weitere Clubleistungen kommt gut an. Dazu gehört beispielsweise die Tourenberatung, die ACV Mitglieder bei der Planung ihrer Reise unterstützt.Trotz des großen Interesses an den digitalen Angeboten bleibt der persönliche Kontakt für viele Mitglieder wichtig. Mehr als 50 Prozent bevorzugen bei Fragen an das ACV Serviceteam weiterhin das Telefon. Auch darin sieht sich der ACV bestätigt: Der direkte Austausch mit den Mitgliedern ist ein fester Bestandteil des Serviceverständnisses des Clubs.Bestätigung und Ansporn für den ACVDie Befragung liefert dem ACV damit nicht nur ein positives Stimmungsbild, sondern auch wertvolle Hinweise für die weitere Ausrichtung seiner Leistungen."Die Ergebnisse sind für uns Bestätigung und Ansporn zugleich. Der ACV versteht sich als verlässlicher Mobilitätspartner, der seine Mitglieder im Alltag, auf Reisen und in Notfallsituationen umfassend unterstützt. Dass unsere Leistungen auf eine so hohe Zufriedenheit stoßen, freut uns sehr. Gleichzeitig nehmen wir die Rückmeldungen zum Anlass, unsere Angebote konsequent an den Bedürfnissen unserer Mitglieder weiterzuentwickeln", sagt ACV Geschäftsführer Holger Küster.Fahrrad rückt stärker in den FokusBei der Frage nach den hauptsächlich genutzten Verkehrsmitteln steht das Auto mit mehr als 70 Prozent unangefochten an erster Stelle. Da Mehrfachantworten möglich waren, zeigt sich zugleich, dass viele Mitglieder unterschiedliche Verkehrsmittel miteinander kombinieren.Auf dem zweiten Platz folgt das Fahrrad einschließlich E-Bike mit mehr als 20 Prozent. Damit gewinnt das Zweirad auch im Mobilitätsalltag der Clubmitglieder weiter an Bedeutung. Diese Entwicklung zeigt sich ebenfalls in der Pannenhilfe: Die Zahl der vom ACV betreuten Pannenfälle mit Fahrrädern und E-Bikes steigt kontinuierlich. Bereits 2016 erweiterte der Club als erster deutscher Automobilclub seinen Schutzbrief auf Fahrräder.Pressekontakt:Philipp MatheyPressesprecherAn der Wachsfabrik 550996 KölnTelefon: +49 2236 94 98 104E-Mail: mathey@acv.dewww.acv.deOriginal-Content von: ACV Automobil-Club Verkehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116025/6331808