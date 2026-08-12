TUI's Q3 26 Ergebnisse lagen unter den Erwartungen, mit einem Umsatzrückgang von 6,1 % im Vergleich zum Vorjahr auf 5.822 Mio. EUR und einem zugrunde liegenden EBIT-Rückgang von 27 % im Vergleich zum Vorjahr auf 234 Mio. EUR (gegenüber 291 Mio. EUR Konsens). Dies wurde durch direkte Kosten in Höhe von 20 Mio. EUR im Zusammenhang mit dem Iran-Konflikt und erhöhte Kerosinpreisen ausgelöst. Der Bereich Holiday Experiences entwickelte sich relativ stabil, jedoch verzeichnete der Bereich Märkte + Airline einen EBIT-Verlust aufgrund der Konsumzurückhaltung durch die Krise im Nahen Osten und resultierendem Preisdruck, was eine Reduzierung der Risikokapazität um 5 % zur Folge hatte. Verzögerte Anzahlungen führten zu Verschiebungen im Working Capital, wodurch die Konsensschätzungen für den Free Cash Flow (FCF) und die Nettoverschuldung verfehlt wurden. Während die Buchungen für den Sommer 2026 mit -6 % im Vergleich zum Vorjahr zurückbleiben, unterstützt eine späte Erholung von +7 % in den letzten 4 Wochen die bestätigte EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 26 (1,1 Mrd. EUR - 1,4 Mrd. EUR). Dennoch führen anhaltende geopolitische Risiken und eine geringere Sichtbarkeit dazu, dass wir unsere Schätzungen anpassen und unser Kursziel auf 13,50 EUR (von 15,00 EUR) senken, während wir die BUY-Empfehlung beibehalten. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tui-ag





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