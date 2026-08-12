DAX Prognose für Mittwoch, 12.08.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 26.365 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels gab der Index zunächst nach. Erst am späten Vormittag gelangen die Stabilisierung und die nachfolgende Erholung, die einen ausgeprägten Charakter hatte. Der DAX konnte im Zuge der Aufwärtsbewegung ein neues Allzeithoch formatieren, das aber nachfolgend wieder abverkauft worden ist. Auch im Handel gestern konnte der DAX einen Xetra Tagesgewinn ausweisen. Nachbörslich konnte sich der Index moderat erholen. Der DAX ging bei 26.396 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

Aktuelle Marktlage - Ausgangslage: Der DAX aktuell verpasste gestern nur knapp sein Allzeithoch und schloss nach leichten Abgaben bei 26.352 Punkten. Für den heutigen Handelstag startet der Index vorbörslich leicht verändert bei 26.365 Punkten.

Der verpasste gestern nur knapp sein Allzeithoch und schloss nach leichten Abgaben bei 26.352 Punkten. Für den heutigen Handelstag startet der Index vorbörslich leicht verändert bei 26.365 Punkten. Chartanalyse - Schlüsselmarken: Das übergeordnete Chartbild im 1h- und 4h-Chart bleibt bullisch. Auf der Oberseite liegen wichtige Widerstände bei 26.377 und 26.444/77 Punkten (Allzeithoch-Bereich), während die Marken um 26.357/40 sowie 26.294 Punkte als erste zentrale Unterstützungen dienen.

Das übergeordnete Chartbild im 1h- und 4h-Chart bleibt bullisch. Auf der Oberseite liegen wichtige Widerstände bei 26.377 und Punkten (Allzeithoch-Bereich), während die Marken um sowie Punkte als erste zentrale Unterstützungen dienen. Tagesprognose - Tendenz: Für die heutige DAX Prognose wird auf Basis des Setups ein leicht seitwärts bis abwärts gerichteter Markt präferiert (60 - Wahrscheinlichkeit für das Bear-Szenario). Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 26.460/26.574 Punkten auf der Oberseite und 26.263/26.113 Punkten auf der Unterseite.

Der deutsche Leitindex DAX zeigt sich aktuell weiter bullisch. Nach einem vorbörslichen Start bei 26.365 Punkten gab der Index zu Xetra-Beginn zunächst nach. Am späten Vormittag griffen die Käufer jedoch wieder ein: Es folgte eine dynamische Erholung, im Zuge derer der DAX ein neues Allzeithoch markieren konnte.

Trotz anschließender Gewinnmitnahmen verblieb der Index im Plus und verabschiedete sich nachbörslich moderat erholt bei 26.396 Punkten aus dem Handel.

Xetra-Rückblick: Top - Flop Aktien vom 11.08.2026

Zum Xetra-Schluss standen 22 Gewinnern insgesamt 18 Verlierer gegenüber:

Gewinnerliste: Siemens Energy (+2,20 - Scout24 (+2,00 - RWE (+1,59 %)

Schlusslichter: Zalando (-2,57 - Qiagen (-2,49 - Merck (-2,25 %)...

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