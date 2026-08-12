Deutsche Forscher:innen haben ein gravierendes Problem bei bekannten KI-Modellen von Google, Anthropic und OpenAI entdeckt. Sogenannte Reasoning-Logs können genutzt werden, um sensible Daten zu extrahieren. Wie die Methode funktioniert und welche Daten gestohlen werden können. So mächtig KI-Modelle auch sein können, so gravierend sind die Auswirkungen, wenn Chatbots und Agenten von Sicherheitslücken betroffen sind. Denn dann stehen im Zweifel eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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