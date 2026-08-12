Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Mobimo Holding AG vom 11.08.2026:Die Mobimo Holding AG hat heute erfolgreich einen weiteren Green Bond im Umfang von CHF 100 Mio. am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die festverzinsliche Anleihe hat einen jährlichen Coupon von 0,995% und eine Laufzeit von 3,2 Jahren mit einer Endfälligkeit am 9. November 2029. Die Konditionen der neuen Anleihe liegen damit unter dem durchschnittlichen Zinssatz von Mobimo von 1,44% per 30. Juni 2026. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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