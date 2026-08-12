Als Ferrari am 25. Mai 2026 sein erstes vollelektrisches Serienmodell "Luce" enthüllte, war die Reaktion der Börse eindeutig: Negativ. Die Aktie ging um acht Prozent in die Knie. Kritiker rieben sich am Design des gemeinsam mit Jony Ives Designkollektiv LoveFrom entwickelten Wagens. Ex-Ferrari-Chef Luca Cordero di Montezemolo forderte sogar öffentlich, dem Auto das Cavallino-Emblem abzuerkennen. Seitdem hat sich die Aktie wieder nach oben gearbeitet. Und Goldman Sachs schraubte am Dienstag sogar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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