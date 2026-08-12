DAX hält Rekordniveau - Asiens Börsen liefern Rückenwind

Der DAX notiert zur Wochenmitte leicht im Plus und bewegt sich weiterhin nahe seines Rekordhochs. Auch der Euro Stoxx 50 startet mit moderaten Zugewinnen in den Handel. Unterstützung kommt von den US-Märkten, wo die Indikationen für Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 vorbörslich auf eine freundliche Eröffnung hindeuten. In Asien beendete der Nikkei 225 den Handel mit deutlichen Aufschlägen
Makroökonomischer Überblick
Im Fokus steht heute vor allem die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise. Die Daten gelten als wichtiger Gradmesser für die weitere Geldpolitik der Federal Reserve und könnten am Nachmittag neue Akzente für die globalen Aktienmärkte setzen. Die Veröffentlichung des Juli-CPI ist für den heutigen Mittwoch vorgesehen. Zudem beobachten Marktteilnehmer die Entwicklung im Nahen Osten. Die anhaltenden Spannungen zwischen dem Iran und den USA haben die Ölpreise zuletzt auf den höchsten Stand seit Ende Juli steigen lassen. Damit rücken auch mögliche Inflationsrisiken wieder stärker in den Vordergrund.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Bei den Einzelwerten prägen vor allem Quartalsberichte und Ausblicke das Geschehen. Hannover Rück zählt zu den auffälligeren Gewinnern. Der Rückversicherer bekräftigte trotz eines schwierigeren Preisumfelds sein Gewinnziel, was am Markt positiv aufgenommen wurde.
Auch Brenntag rückt in den Mittelpunkt. Der Chemikalienhändler hatte bereits im Vorfeld Eckdaten vorgelegt und seinen Ausblick angehoben. Die Prognoseverbesserung sorgt für Unterstützung und unterstreicht die operative Widerstandsfähigkeit des Konzerns in einem anspruchsvollen Marktumfeld.
Weniger dynamisch reagierten Anleger auf die Zahlen von Eon. Der Energiekonzern verwies auf wetterbedingte Verzögerungen bei Investitionen, die das Ergebniswachstum bremsen. Zwar bewegten sich die Kennzahlen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, für eine spürbare Kursfantasie reichte dies zunächst jedoch nicht aus.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Silber
|Bull
|UN8GRR
|8,16
|56,66095 USD
|7,07
|Open End
|X-DAX
|Bear
|UG43FG
|8,94
|27318,906956 Punkte
|29,51
|Open End
|DAX
|Bull
|UG4ZE4
|42,23
|22229,543241 Punkte
|6,26
|Open End
|X-DAX
|Bull
|UN52W6
|21,34
|24290,447123 Punkte
|12,22
|Open End
|X-DAX
|Bull
|UG55S7
|46,63
|21770,211022 Punkte
|5,66
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.08.2026; 10:20 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Deutsche Bank AG
|Call
|UG77RX
|0,71
|41,00 EUR
|9,21
|14.12.2026
|Gold
|Call
|UN0F7U
|2,29
|5000,00 USD
|20,87
|18.09.2026
|Alphabet Inc. Class A
|Call
|UN02J9
|0,16
|400,00 USD
|19,94
|16.09.2026
|Adyen B.V.
|Call
|UG92WQ
|0,20
|1400,00 EUR
|6,65
|14.12.2026
|Siemens Energy AG
|Call
|UG7VVU
|1,54
|180,00 EUR
|5,03
|14.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.08.2026; 10:20 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE
|Long
|UN7XJD
|1,24
|437,64 EUR
|15
|Open End
|DAX
|Long
|UN9LRL
|8,96
|25515,41914 Punkte
|30
|Open End
|Rheinmetall AG
|Long
|UR19V3
|31,97
|1047,220852 EUR
|12
|Open End
|Aixtron SE
|Short
|UN7KRP
|1,13
|50,482445 EUR
|5
|Open End
|Micron Technology, Inc.
|Long
|UR1085
|8,85
|651,550498 USD
|4
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.08.2026; 10:20 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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