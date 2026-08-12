Die Aktie von Douglas gerät nach den Quartalszahlen am Mittwochvormittag erneut unter Druck und verliert rund 3 % auf 7,95 €. Der Parfümeriekonzern kämpft mit einer schwachen Nachfrage, einem intensiven Preiswettbewerb und enttäuscht bei Umsatz und operativem Ergebnis. Ist die Aktie nach dem Kursrückgang jetzt interessant oder sollten Anleger weiter die Finger davon lassen? Schwache Nachfrage belastet das Geschäft Douglas hat im dritten Quartal des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de