Die Generation der Babyboomer verfügt in den USA über eine ungewöhnlich starke finanzielle Ausgangslage: Steigende Aktienmärkte und Immobilienwerte haben das Vermögen vieler Haushalte deutlich erhöht, während zugleich eine große Ruhestandswelle näher rückt. Für Anleger eröffnet das Chancen bei Unternehmen, die gezielt auf die kaufkräftige Generation 55+ ausgerichtet sind - und Viking Holdings könnte zu den interessantesten Profiteuren zählen. Vermögen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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