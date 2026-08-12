Warrick Matthews, CEO von Tokamak Energy, über Fusionskraftwerke ab den 2040ern, HTS-Magnete und 1 MW pro Chip-Rack. Fusionsenergie verspricht CO2-freie Grundlast aus einem Brennstoff, von dem ein Liter so viel Energie enthält wie zehn Millionen Liter Rohöl. Warrick Matthews hat nach 24 Jahren bei Rolls-Royce Anfang 2023 die Führung von Tokamak Energy übernommen und das Geschäftsmodell umgebaut: kein eigenes Kraftwerk, sondern Hochtemperatur-Supraleiter-Magnete als Systemgeschäft, mit dem britischen Flaggschiff-Programm STEP und dem Stellarator-Entwickler Type One Energy als Kunden sowie der Übernahme von Ridgway Machines für die Serienfertigung. Im Gespräch erklärt er, warum Pilotanlagen Mitte der 2030er den Energiegewinn nachweisen sollen und der kommerzielle Rollout in den 2040ern beginnt, warum ein Fusionsreaktor mit zwei Gramm Brennstoff physikalisch stoppen will statt durchzugehen, wie China das Tempo im globalen Rennen verschärft und warum NVIDIAs Feynman-Chipgeneration ab 2029/2030 mit einem Megawatt pro Rack die Supraleiter ins Rechenzentrum holt. Dazu: Stromkosten von 100 Dollar je Megawattstunde mit Kurs auf 50, Industriewärme als zweiter Markt und eine Prognose, die auf dem Mond endet. 00:00:00 Intro 00:01:01 Was ist Fusionsenergie? 00:03:10 Brennstoff & Abfall: Meerwasser statt Uran 00:05:10 Zeitplan: Pilotanlagen Mitte der 2030er 00:08:12 KI & Rechenzentren als Beschleuniger 00:09:22 Sicherheit: Eine Reaktion, die stoppen will 00:11:05 500 MW: Was ein Fusionskraftwerk leistet 00:12:14 Fusion vs. Solar 00:13:40 24 Jahre Rolls-Royce, dann Fusion 00:17:19 ST40, HTS-Magnete & Ridgway Machines 00:23:09 Portfolio: Fusion, TE Magnetics, Ridgway 00:24:14 Geschäftsmodell: Systemanbieter statt Kraftwerksbauer 00:27:09 Das globale Rennen: USA, China, Deutschland 00:32:55 Tokamak Energy in Zahlen 00:34:26 Kunden: STEP, Type One Energy, Japan 00:36:26 KI in der Fusionsforschung 00:38:21 NVIDIA-Chips: 1 Megawatt pro Rack 00:39:08 Rechenzentren im Orbit 00:41:06 Science-Fiction: Fusionsreaktor im Lkw? 00:43:19 Energiemix der Zukunft & Industriewärme 00:46:21 Kühlung, Wasser & Brennstoffvorräte 00:48:02 Ein schlechter Tag im Fusionskraftwerk 00:49:02 Stromkosten: 100 Dollar, Ziel 50 00:50:54 Lebensdauer & Flächenbedarf 00:52:07 Wohin sich Tokamak Energy entwickelt 00:55:36 Wildeste Prognose: Industrie auf dem Mond Gast: Warrick Matthews führt Tokamak Energy seit Januar 2023. Zuvor war er 24 Jahre bei Rolls-Royce, zuletzt als Chief Procurement Officer der Civil-Aerospace-Sparte. Tokamak Energy, 2009 als Spin-out der UK Atomic Energy Authority gegründet, beschäftigt über 300 Mitarbeiter in Oxfordshire, mit Tochtergesellschaften in den USA und Japan. Das Unternehmen betreibt mit ST40 den sphärischen Tokamak mit dem höchsten Magnetfeld der Welt und mit Demo4 das weltweit erste HTS-Fusionsmagnetsystem; die 2024 gestartete Sparte TE Magnetics erzielt bereits Millionenumsätze. Linkedin: https://www.linkedin.com/in/warrick-matthews-50bab721/ Website: https://tokamakenergy.com/ deeptech INSIGHTS: deeptech INSIGHTS ist eine Long-Form-Interviewserie für Menschen, die Frontier-Technologie und die Zukunft beruflich denken. Host Sascha Roehrer spricht mit Executives, Investoren, Forschern und Vordenkern, die die Zukunft gestalten. Produziert von der Börsenmedien AG, Deutschlands führendem Finanzmedienhaus (DER AKTIONÄR, BÖRSE ONLINE, €uro, €uro am Sonntag). Youtube English: https://www.youtube.com/playlist?list=PLGwe6Ab4ZdSc Youtube German: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYvuwOqohiSw Spotify English: https://open.spotify.com/show/033ONjPa8CuRZwJ0wZyWPz?si=c6fe9d33623e4418 Spotify German: https://open.spotify.com/show/033ONlTEHwbLHanLrQ6SeC?si=738da62560ed4cd7 Gastvorschläge & Feedback: team@deeptech-report.de Hinweis: Die deutsche Fassung dieser Folge nutzt eine KI-Synchronisation. (Art. 50 EU AI Act, Verordnung (EU) 2024/1689). Diese Folge dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung oder Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar.