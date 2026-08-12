Friedberg (Hessen) (ots) -Die "hessenschau" kehrt nach Friedberg zurück: Am Montag, 17. August, öffnet die Pop-up-Redaktion des Hessischen Rundfunks (hr) für einen Tag erneut ihre Türen - diesmal im dasgute.haus, Kaiserstraße 89. Von 10 bis 18 Uhr sind die "hessenschau"-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter vor Ort und wollen vor allem eines: zuhören. Ein Jahr nach dem ersten Besuch in Friedberg geht es um die Frage, was sich seitdem verändert hat.Die Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, ihre Themen, Fragen, Wünsche und Kritik einzubringen. Was bewegt die Menschen in Friedberg heute? Welche Themen sind neu hinzugekommen? Und was ist aus den Anliegen geworden, die vor einem Jahr auf der großen Pinnwand der Pop-up-Redaktion gesammelt wurden? Bei der ersten Pop-up-Redaktion im Herbst 2025 wurden rund 500 längere Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern, Schulklassen, Vereinen und Initiativen geführt. Insgesamt wurden 1.305 Ideen, Anmerkungen und Kommentare gesammelt.Austausch mit Bürgermeister und hr-ProgrammdirektorinDie Pop-up-Redaktion versteht sich dabei als offener Ort für den Austausch. Im Gespräch mit Bürgermeister Kjetil Dahlhaus und 1. Stadträtin Christine Diegel soll es bei dem erneuten Besuch beispielsweise darum gehen, ob der vor einem Jahr vielfach geäußerte Wunsch nach einem Kino inzwischen näher gerückt ist. Um 11.15 Uhr ist auch hr-Programmdirektorin Julia Krittian vor Ort. Sie steht für den Dialog des hr mit den Menschen in Hessen und verantwortet die Angebote des Hessischen Rundfunks in Fernsehen, Radio und auf digitalen Plattformen. Der direkte Austausch mit dem Publikum ist für den hr ein wichtiger Bestandteil der aktuellen Programmarbeit.Onkel Otto freut sich auf BesuchAußerdem schaut auch Onkel Otto in Friedberg vorbei: Das hr-Maskottchen, das gerade anlässlich des 80. Geburtstages des Landes Hessen durch Hessen tourt, wird vor dem dasgute.haus Station machen und für Fotos und Selfies zur Verfügung stehen.Die Pop-up-Redaktion ist am Montag, 17. August, von 10 bis 18 Uhr im dasgute.haus, Kaiserstraße 89, 61169 Friedberg geöffnet. Wer spontan vorbeikommen möchte, ist herzlich willkommen. Für Gruppen oder Gespräche zu einem bestimmten Thema ist auch eine vorherige Anmeldung möglich unter hessenschau-vor-ort@hr.de.Zur hr-Presseseite (https://www.hr.de/presse/index.html)Pressekontakt:Desk KommunikationTel.: 069 155 3500E-Mail: kommunikation@hr.deHERAUSGEBERHessischer RundfunkKommunikationTel.: 069 155 3500E-Mail: kommunikation@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6331871