Das Immobilienportal immowelt hat eine Rangliste der exklusivstten Eigentumswohnungen veröffentlicht, die zuletzt auf der Plattform inseriert wurden. Die luxuriösen Domizile haben Angebotspreise von bis zu 15,8 Mio. Euro. In welchen Städten sich die Luxuswohnungen befinden, zeigt der folgende Überblick. Wer bei einer Eigentumswohnung Wert auf eine herausragende Lage und eine luxuriöse Ausstattung legt, muss beim Kauf entsprechend tief in die Tache greifen. Ein aktuelles Ranking zeigt die eindruckvollsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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