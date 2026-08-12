Anzeige / Werbung

Wale haben in einer Woche mehr als 380 Millionen XRP eingesammelt, doch der Kurs ist in 24 Stunden um 3,44 Prozent auf rund einen Dollar gefallen. Genau dieser Widerspruch bestimmt die XRP Prognose in dieser Woche. Die Zuflüsse in die XRP Fonds liegen bei null, die Aktivität im Netzwerk sinkt, und trotzdem kaufen die großen Adressen weiter. Im September stimmt der US Senat über den CLARITY Act ab, der den rechtlichen Rahmen für Ripple und XRP setzen soll. Bis dahin entscheidet eine einzige Marke bei 1,06 Dollar über alles Weitere. Wir zeigen die Daten der vergangenen 24 Stunden und die Frage, die sich daraus für Anleger ergibt.

XRP Prognose zwischen Walkäufen und der Marke bei 1,06 Dollar

Der Analyst Ali Martinez verweist auf Daten von Santiment, nach denen Wale in der vergangenen Woche mehr als 380 Millionen XRP gekauft haben, wie CCN berichtet. Im selben Zeitraum erzeugte der Tom DeMark Sequential ein Kaufsignal im Monatschart, das 2020 einem Anstieg von 1.074 Prozent und 2022 einem von 973 Prozent vorausging. Der Kurs folgt bisher nicht, XRP ist in 24 Stunden um 3,44 Prozent gefallen und liegt auf Wochensicht 6,4 Prozent im Minus, wie CoinPedia berichtet.

Die Zuflüsse in die XRP Fonds lagen am 7. und 10. August bei null, nach 3,45 Millionen Dollar am 6. August. Dazu kamen Liquidationen von mehr als 8,45 Millionen Dollar, und die Zahl der Transaktionen im XRP Ledger fiel um 44 Prozent. Technisch stützt die Zone um einen Dollar, die eigentliche Hürde bleibt 1,06 Dollar, wo fast drei Milliarden XRP den Besitzer gewechselt haben. Ein Monatsschluss darüber öffnet den Weg zu 1,35 und danach zu 1,64 Dollar. Das ist der beste Fall der aktuellen XRP Prognose, und er bedeutet vom heutigen Kurs aus rund 64 Prozent.

Pepeto. Der Vorverkauf mit eigener Börse, der noch vor dem Binance Listing steht

Für ein Projekt dieser Größe sind 64 Prozent viel, für ein Depot sind sie selten der Unterschied. Genau deshalb wandert der Blick vieler Anleger an den anderen Rand des Marktes, wo dieselbe Bewegung völlig anders aussieht. Während Wale das Angebot bei XRP abziehen, sind still mehr als 10,38 Millionen Dollar in Pepeto geflossen. Der Vorverkauf wurde vom Mitgründer von Pepe aufgebaut, und frühe Wallets füllen ihre Positionen, bevor das Binance Listing öffnet.

Große Coins kämpfen darum, alte Höchststände zurückzuerobern, während Pepeto vom Erdgeschoss aus aufbaut, mit einem Vorverkaufspreis von noch 0,000000188 Dollar. Dieses Kapital kam nicht wegen Versprechen zusammen, es kam, weil die Werkzeuge bereits laufen. PepetoSwap erlaubt es Haltern, Token zu handeln, ohne das System zu verlassen. Die Cross Chain Bridge öffnet zugleich die Bewegung zwischen den Netzwerken, sodass Token dorthin fließen, wo der beste Preis liegt.

Beide Funktionen erzeugen zusammen echtes Handelsvolumen, noch bevor das Listing überhaupt stattfindet, sodass die Nachfrage aus der Nutzung entsteht und nicht aus Werbung. Jeder Handel über PepetoSwap erhöht den Druck auf den Token. Jede Übertragung über die Bridge holt Käufer von Ketten, die vorher keinen Zugang hatten. Hinter der Gesamtmenge von 420 Billionen Token steht ein Vertrag, den SolidProof vollständig geprüft und freigegeben hat, bevor der Verkauf öffnete.

Wenn dieses Listing öffnet, sitzen die Wallets aus dem Vorverkauf ganz unten, während Millionen neuer Käufer zu einem höheren Preis dazukommen. Genau dort entsteht der Abstand zwischen Einstiegspreis und Börsenpreis, aus dem frühe Halter vergangener Zyklen ihre Ergebnisse gezogen haben. Kaum ein anderer Vorverkauf in diesem Zyklus bringt eine funktionierende Börse, eine Bridge und einen klaren Weg Richtung Binance zur gleichen Zeit zusammen.

Fazit

Die XRP Prognose hängt an der Marke bei 1,06 Dollar und an der Abstimmung im September. Beides kann den Kurs bewegen, doch die Größe begrenzt, wie weit der Weg reicht. XRP kann solide Ergebnisse liefern, wenn der Widerstand bricht, doch der Markt wiederholt dieselbe Lektion. Die Wallets, die wirklich Vermögen aufbauten, stiegen früh in Vorverkäufe ein und hielten durch das Listing. Pepeto steht genau an diesem Punkt, mit einem erwarteten Binance Listing und einem Preis, der am Tag des Handelsstarts verschwindet. Zwischen dem heutigen Vorverkaufspreis und dem ersten Kurs an der Börse liegt die gesamte Rechnung, und wer sie machen will, muss es vorher tun.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Wie entwickelt sich der XRP Kurs in den kommenden Wochen?

Entscheidend ist die Marke bei 1,06 Dollar. Ein Monatsschluss darüber öffnet den Weg zu 1,35 und danach zu 1,64 Dollar, ein Bruch unter einen Dollar führt zuerst zu 0,94 Dollar.

Was ist Pepeto?

Pepeto ist ein Vorverkauf vom Mitgründer von Pepe, mit PepetoSwap, einer Cross Chain Bridge und einem erwarteten Binance Listing. SolidProof hat den Code geprüft, alle Angaben finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.