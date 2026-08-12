Hochtief ist seit Kurzem Mitglied im DAX 40 und zählt zu den weltweit führenden Bau- und Ingenieurkonzernen. Besonders stark ist das Unternehmen in den USA und Australien vertreten. Auf diese beiden Regionen entfielen 2025 zusammen rund 85 Prozent des Konzernumsatzes. In den vergangenen Jahren hat Hochtief zudem kräftig vom Boom bei Rechenzentren und Technologieprojekten profitiert. Die Deutsche Bank hat nun die Beobachtung der Hochtief-Aktie gestartet. Für Analystin Isabella Baxter ist die internationale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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