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Valour Digital Securities Limited: Pflichtrückkauf (Compulsory Redemption) durch die Emittentin



12.08.2026 / 11:29 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Die englische Fassung ist rechtsverbindlich. Bei der deutschen Fassung handelt es sich um eine unverbindliche Übersetzung.

Pflichtrückkauf (Compulsory Redemption) durch die Emittentin

Die Emittentin, die Valour Digital Securities Limited, hat von ihrem Recht zum Pflichtrückkauf gemäß Bedingung 10.1(a) für folgendes, auf Grundlage des Basisprospekts vom 13 Mai 2024 begebenen, Wertpapier Gebrauch gemacht:

1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip ETP

ISIN: GB00BPDX1XXX

Die Abwicklung erfolgt gemäß den in den Bedingungen, insbesondere in den Bedingungen 10, 11 und 12, festgelegten Regeln und Verfahren.

Der Pflichtrückkauf erfolgt gemäß Bedingung 10.1. Dieser erfolgt durch Barausgleich im Einklang mit Bedingung 10.8, es sei denn, der Wertpapierinhaber des digitalen Wertpapiers hat dem Emittenten spätestens bis zum 1. September 2026 eine gültige Redemption Notice zugestellt, in der die physische Lieferung angegeben ist, und eine zulässige Lieferung der zurückzuzahlenden digitalen Wertpapiere vorgenommen. Die physische Lieferung erfolgt gemäß Bedingung 10.7.

Liegt keine gültige Redemption Notice vor, in der eine physische Lieferung verlangt wird, erhalten die Wertpapierinhaber einen Barausgleich gemäß Bedingung 10.8.

Der letzte Handelstag ist der 11. September 2026.

Das Compulsory Redemption Date ist der 15. September 2026.

Das Compulsory Redemption Settlement Date für den Barausgleich ist der 16. September.

Das Compulsory Redemption Settlement Date für die physische Lieferung ist der 16. September.

In dieser Bekanntmachung haben Begriffe, die nicht definiert sind, dieselbe Bedeutung wie in den Bedingungen bzw. dem Basisprospekt der Wertpapiere.

Zug, den 12. August 2026