München (ots) -Nervenkitzel unter dem imposanten Gipfel des Watzmann: Seit dem 16. Juni 2026 laufen in Berchtesgaden, am Watzmann und Umgebung die Dreharbeiten für zwölf neue Folgen der achten Staffel der beliebten ARD-Vorabendserie "Watzmann ermittelt". Veränderungen in allen Facetten gehören zum Leben, auch in Berchtesgaden. Doch auf eines ist Verlass: Der Watzmann steht! Während sich das Leben der Figuren weiterentwickelt, bleibt die Spannung ungebrochen. Das Team wird durch Aglaia Szyszkowitz als Kommissarin Dr. Kira Cortesi und Arne Kübler als Polizeiobermeister Lukas Huber verstärkt, die mit zusätzlicher Ermittlungskompetenz neue Impulse setzen.Die Erstausstrahlungen von "Watzmann ermittelt" in 2026 (7. Januar bis 1. April, Episoden 61-72) punkteten beim Gesamtpublikum mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 16 Prozent und im Schnitt 3,12 Millionen Zuschauenden.Mit diesem Höhenflug im Rücken geht es für das Team um Kommissar Benedikt Beissl (Andreas Giebel) nun voller Elan in die achte Staffel. Beissl gerät im Einsatz in Lebensgefahr und kommt gerade noch mit einer Schussverletzung davon. Doch Beissl wäre nicht Beissl, wenn er sich nicht selbst vom Krankenbett aus in die Ermittlungen einmischen würde. Die kleine Mia ist geboren und das neue Leben verzaubert die gesamte Familie. Jerry (Peter Marton) und Johanna (Vanessa Eckart) sind mit ihrer Rolle als Eltern beschäftigt und ziehen in ein neues Zuhause. Zuwachs gibt es auch im Kommissariat: Beissl und seine Kollegen Jerry Paulsen und Sophia Strasser (Katharina Leonore Goebel) erhalten Verstärkung aus Italien: Kommissarin Dr. Kira Cortesi (Aglaia Szyszkowitz) wagt nach der Trennung von ihrem Mann in Italien und längerer Familienauszeit den beruflichen Wiedereinstieg in Berchtesgaden. Inmitten der ganzen Aufregung hat Max (Nepo Fitz) Mühe mit der Nachricht durchzudringen, dass er Berchtesgaden verlassen wird - der Liebe wegen. Verstärkung kommt mit dem neuen Kollegen Lukas Huber (Arne Kübler). Nach all den dramatischen wie auch positiven Entwicklungen freuen sich alle, einmal durchzuatmen: Bei Mias Tauffest gibt es ein Wiedersehen der ganzen Familie Beissl, zu dem sich auch Beissls Töchter Maria (Kathrin von Steinburg) und Eva (Leonie Brill) sowie Jerrys Vater aus Amerika einfinden. Die hochspannenden neuen Fälle führen die Ermittler ins Umfeld eines Försters und Influencers, sie bekommen es mit undurchsichtigen Machenschaften in einer Schönheitsklinik zu tun und auch das örtliche Heimatmuseum gerät in den Blick. Der Tod eines passionierten Trailrunners und das mysteriöse Verschwinden eines Pflegekindes hält die Kommissare in Atem und auch der Zwist rund um die neue Bobbahn in Berchtesgaden rückt nach der Ermordung einer Umweltaktivistin in den Fokus. Schließlich werden sie wegen eines Mordfalls an ein Krimi-Filmset gerufen.Auch in dieser Staffel gibt es prominente Unterstützung: Helmfried von Lüttichau, Oliver Korittke und Nele Kiper u. v. a. werden als Gaststars der Serie das Berchtesgadener Land beehren.Die ARD Vorabendserie "Watzmann ermittelt" ist eine Produktion der Münchner Lucky Bird Pictures (Produzent Oliver Schündler, Producer Moritz Sachs) unter Federführung des Bayerischen Rundfunks im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt bei Antje Schlüter und Elmar Jaeger (beide BR), Executive Producerin ist Bettina Ricklefs (BR). Regie führen Philipp Osthus, Bettina Schoeller-Bouju und John Delbridge. Die Drehbuchautoren sind, neben Headautorin Laura Haufe, Jochen Greve, Martin Walch, Antje Bähr, Martina Borger, Herbert Kugler, Angelika Schwarzhuber, Christian Lex, Stefan Scheich, Monika Bormeth, Agnes Schruf, Jonas Pflaumer, Sophia Immich, Annett Walter und Korbinian Hamberger. Christoph Poppke führt die Kamera bei den ersten vier Folgen der Serie, Christoph Krauth bei den zweiten vier und bei dem letzten Block mit ebenfalls vier Folgen Niklas Hoffmann.Pressekontakt:Mirja BauerARD-Programmdirektion/ Kommunikation | PRTel: 089/558944-865E-Mail: presse.daserste@ard.deEva Hoffmann-Heßvon der Kuhlen KommunikationTel: 0175/5376345E-Mail: e.hoffmann-hess@vonderkuhlen.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6331890