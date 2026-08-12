Bogotá (ots) -Nach dem schweren Erdbeben der Stärke 7,4 in Kolumbien kämpfen die Rettungskräfte weiter um das Leben Verschütteter. Das ganze Ausmaß der Katastrophe ist noch immer nicht absehbar. Die Angaben zu den Opferzahlen gehen derzeit auseinander, nach aktuellen Berichten kamen mehr als 200 Menschen ums Leben, Tausende wurden verletzt. Mindestens 2000 Menschen gelten offiziell als vermisst. Besonders schwer getroffen wurden mehrere Städte im Westen des Landes, darunter Pereira und Cali."Ein Erdbeben trifft Kinder besonders hart. Innerhalb weniger Sekunden kann alles wegbrechen, was ihnen Sicherheit gibt: ihr Zuhause, ihr vertrautes Umfeld und im schlimmsten Fall auch der Kontakt zu ihren Angehörigen. Viele Kinder stehen nach einer solchen Katastrophe unter Schock. Sie brauchen jetzt vor allem Schutz, verlässliche Bezugspersonen und das Gefühl, nicht allein zu sein", sagt Petra Sorge-Booms, Vorständin der SOS-Kinderdörfer weltweit.Die SOS-Kinderdörfer sind seit vielen Jahren in Kolumbien aktiv. Die Kolleginnen und Kollegen vor Ort erfassen derzeit die Situation in den Regionen, in denen die Organisation tätig ist. Nach ersten Rückmeldungen sind die Teams der SOS-Kinderdörfer wohlauf. Bei einigen Mitarbeitenden und ihren Familien wurden jedoch Schäden an ihren Häusern gemeldet. Gleichzeitig wird geprüft, wie es den Kindern und Familien in den von den SOS-Kinderdörfern unterstützen Gemeinden geht."Unsere Kolleginnen und Kollegen stehen in engem Austausch mit den betroffenen Regionen. Jetzt geht es darum, schnell ein möglichst genaues Bild der Lage zu bekommen und zu prüfen, welche Unterstützung Kinder und Familien am dringendsten benötigen", sagt Sorge-Booms.Die SOS-Kinderdörfer weltweit verfolgen die Entwicklung mit großer Sorge und bereiten Unterstützungsmaßnahmen für betroffene Kinder und Familien vor.Die SOS-Kinderdörfer weltweit rufen zu Spenden für die Erdbebenopfer in Kolumbien auf.Online spenden:Spende - Patenschaft - SOS-Kinderdörfer weltweit (https://www.sos-kinderdoerfer.de/spende?source=cta&product=donation&target=3714/01996)Spendenkonto der SOS-Kinderdörfer weltweitIBAN: DE22 4306 0967 2222 2000 00Bank: GLS GemeinschaftsbankStichwort: Erdbeben KolumbienFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Boris BreyerPressesprecher SOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 0160 - 984 723 45E-Mail: boris.breyer@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/1658/6331880