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KMU-Anleihemarkt H1 2026: Emissionstätigkeit zieht an, Platzierung wird anspruchsvoller
12. August 2026 - Der deutsche KMU-Anleihemarkt behauptet sich in einem anspruchsvollen Umfeld. Trotz veränderter Zinserwartungen an den europäischen Anleihemärkten, einer weiterhin schwachen Wirtschaftslage und massiver geopolitischer Spannungsfelder wie dem Iran-Krieg kamen im ersten Halbjahr 2026 deutlich mehr Anleihen an den Markt als im Vorjahreszeitraum. Zugleich fielen die Volumina kleinteiliger aus und die Investoren agierten spürbar selektiver. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Halbjahresanalyse der iron AG zum deutschen KMU-Anleihemarkt 2026.
Mehr Emissionen, geringeres Volumen - Platzierungsquote sinkt auf 71,9 %
Stabile Zinskupons trotz anspruchsvollem Marktumfeld
Erneuerbare Energien erneut an der Spitze; Eigenemissionen dominieren, Bankbegleitung wirkt positiv auf den Emissionserfolg
Frederic Hilke, Leiter Finanzkommunikation & Investor Relations der iron AG: "Der Finanzierungsbedarf im Mittelstand insbesondere im Bereich Erneuerbare Energien ist ungebrochen, und die Anleihe bleibt ein wichtiges Instrument, ihn zu decken. Dabei sind ein stimmiger Investment Case, hohe Transparenz und professionelle Vorbereitung erfolgskritische Faktoren, um in einem deutlich selektiveren Umfeld ausreichend Investorennachfrage zu generieren."
Restrukturierungs- und Ausfallvolumen ziehen entsprechend der Gesamtwirtschaft deutlich an
IR.score: Transparenzniveau bleibt trotz leichten Rückgangs solide
Eine Zusammenfassung der Erhebung ist über die Webseite der iron AG unter https://ir-on.com/kmu-anleihen/ erhältlich.
Deutsche KMU-Anleiheemissionen H1 2026
* Brancheneinteilung gemäß Industry Classification Benchmark (Dow Jones, FTSE)
iron - the good guidance company
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1Unter Einbeziehung des 3-Monats-Euribor zu den jeweiligen Stichtagen 30. Juni 2025 (H1 2025), 31. Dezember 2025 (Gesamtjahr 2025) und 30. Juni 2026 (H1 2026).
12.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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