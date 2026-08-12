Hamburg (ots) -Strategie ist kein Luxus, sondern Voraussetzung für wirksame Kommunikation. Mag. Stefan Ströbitzer, Gründer und Geschäftsführer von Ströbitzer Consulting, vermittelt in diesem Inhouse-Workshop, wie Organisationen ihre Kommunikations- und Medienarbeit strategisch schärfen, zielgruppengerecht ausrichten und in funktionierende Strukturen übersetzen.Dieses Training entwickelt einen systematischen Zugang zu Strategiearbeit: Die Teilnehmer:innen lernen, strategische Ziele zu definieren, Zielgruppen besser zu verstehen, bestehende Kanäle kritisch zu bewerten und daraus klare Prioritäten für Inhalte, Formate, Rollen und Workflows abzuleiten.Von den Unternehmenszielen zur KommunikationsstrategieIm Mittelpunkt steht die Frage, wie aus Unternehmenszielen, redaktionellen Anforderungen oder institutionellen Aufgaben eine Kommunikationsstrategie entsteht, die tragfähig und umsetzbar ist. Stefan Ströbitzer zeigt, wie Zielbilder geschärft, Botschaften fokussiert und Channels sinnvoll miteinander verzahnt werden.Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Verbindung von Strategie, Struktur und Veränderung. Denn gute Strategie endet nicht bei der Präsentation. Sie muss in Abläufe, Verantwortlichkeiten, Entscheidungslogiken und Arbeitsweisen übersetzt werden.Die Teilnehmer:innen arbeiten an konkreten Fragestellungen aus Medien, Corporate Communications und Institutionen: Welche Zielgruppen sollen erreicht werden? Welche Inhalte haben echten Mehrwert? Welche Channels leisten was? Welche Rollen und Workflows braucht es, damit Kommunikation konsistent, schnell und wirksam bleibt?Programm- Strategische Ausgangslage und Zielbild klären- Zielgruppen, Stakeholder und Kommunikationsbedürfnisse analysieren- Kommunikations-, Content- und Channel-Strategien entwickeln- Rollen, Workflows und Newsroom-Logiken ableiten- Metriken für Messbarkeit und Erfolgskontrolle definieren- Roadmap für Implementierung, Change und laufende Weiterentwicklung erarbeitenDer Workshop bietet viel Raum für Austausch, konkrete Fragen und Arbeit an den realen Herausforderungen der Teilnehmer:innen. Stefan Ströbitzer richtet die Schulung auf den Kenntnisstand, die Organisationsrealität und die strategischen Ziele der Gruppe aus.Dieses Training richtet sich an Führungskräfte und Mitarbeiter:innen in Medienhäusern, Kommunikationsabteilungen und öffentlichen Institutionen. Besonders geeignet ist es für Chefredakteur:innen, Redaktionsleiter:innen, Kommunikationsverantwortliche, PR- und Social-Media-Manager:innen, Projektleiter:innen sowie Teams, die ihre Kommunikationsarbeit strategisch neu ausrichten oder weiterentwickeln wollen.Unser Experte Stefan Ströbitzer ist Gründer und Geschäftsführer von Ströbitzer Media Consulting. Er verfügt über langjährige Erfahrung im Medienmanagement, unter anderem als stellvertretender Fernsehdirektor des ORF, Leiter Programmentwicklung, Projektleiter des Multimedialen Newsrooms, Chefredakteur der Zeit im Bild, ORF-2-Informationschef, Chefredakteur ORF Radio sowie Info- und Wortchef von Hitradio Ö3. In Beratungs- und Schulungsprojekten verbindet er strategisches Denken, journalistische Praxis, Newsroom-Erfahrung und Change-Kompetenz.Key Facts- Dauer: je nach inhaltlichen Anforderungen 6 bis 8 Stunden inkl. Pausen- Termin: nach Absprache- Kosten für Vorbereitung und Durchführung: Abhängig von der vereinbarten Dauer und Ihren individuellen Besonderheiten erstellen wir für Sie gerne ein persönliches Angebot.- Durchführungsort: in Ihrem Unternehmen, in externen Locations oder in unseren Räumlichkeiten. Auch als Online-Workshop möglich.Pressekontakt:Marcus HeumannLeiter dpa-AkademieTel.: 040 / 4113 - 32845E-Mail: akademie@dpa.comOriginal-Content von: dpa-Akademie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/6331922