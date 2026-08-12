Mainz (ots) -In Deutschland leben rund 18,7 Millionen Menschen im Alter von 65 Jahren und älter. Welche Chance und Lösungswege gibt es, um den Lebensabend möglichst gut zu meistern? Antworten darauf bietet das ZDF-Vormittagsmagazin "Volle Kanne - Service täglich" in einem Themenschwerpunkt, der am Freitag, 14. August 2026, um 9.05 Uhr im ZDF startet. Am Montag, 17. August 2026, 9.05 Uhr, ist Prof. Dietrich Grönemeyer zu Gast am "Volle Kanne"-Frühstückstisch im ZDF. Er gehört zu Deutschlands bekanntesten Medizinern und begleitet mit seiner fachlichen Expertise den gesamten Themenschwerpunkt, der vom 14. bis zum 19. August 2026 bei "Volle Kanne - Service täglich" präsent ist - linear und im ZDF-Streaming-Portal.Was ist zu tun, damit in Deutschland die Menschen respektvoll alt werden können? Welche Rolle spielen junge Menschen im Miteinander mit der älteren Generation? Wie lässt sich Wohnen im Alter gestalten und wie die Pflege? Der Themenschwerpunkt geht diesen und weiteren Fragen nach. Die Filmbeiträge suchen nach konstruktiven Antworten und stellen innovative Projekte vor. Ältere Menschen erzählen ihre Geschichte. Zudem liefern Interviews mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vertiefende Hintergründe. Und es kommen Menschen zu Wort, die sich mit großem Engagement der Pflege und Begleitung anderer widmen.Eine außergewöhnliche Senioren-WGIn der "Volle Kanne"-Ausgabe am Freitag, 14. August 2026, 9.05 Uhr, wird ein generationenübergreifendes Wohnprojekt vorgestellt, das in Schweighofen in der Südpfalz auf einem ehemaligen Obstbauernhof entsteht. Dort gibt es eine Senioren-WG, eine Pflegeeinrichtung und eine Wohngruppe für junge Menschen. Ziel ist es, unterschiedliche Menschen zusammenzubringen und der Einsamkeit entgegenzuwirken.Pflege neu gedacht"Volle Kanne - Service täglich" zeigt am Montag, 17. August 2026, 9.05 Uhr im ZDF, wie die Caritas im Westerwald seit vier Jahren ein alternatives Modell der häuslichen Pflege erprobt. Angelehnt an ein niederländisches Vorbild werden nicht einzelne Pflegeleistungen abgerechnet, sondern Zeitkontingente gebucht. Dadurch erhalten Pflegekräfte mehr Handlungsspielraum und können individuell entscheiden, was für die pflegebedürftige Person an diesem Tag am wichtigsten ist.Aktiv im AlterEbenfalls in der Montagsausgabe von "Volle Kanne" geht der Blick in die Eifel, wo Fotografin Ulrike Beuttler als sogenannte Gemeindeschwester Plus ältere Menschen besucht und sie dabei berät, wie sie möglichst lange selbstständig in ihrem eigenen Zuhause leben können. In ihrer Fotoausstellung porträtiert sie Seniorinnen und Senioren, die aktiv am Leben teilnehmen und das Alter positiv gestalten.Der Einsamkeit entgegenwirkenDie "Volle Kanne"-Sendung am Dienstag, 18. August 2026, 9.05 Uhr im ZDF, beleuchtet Einsamkeit als ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko und stellt zwei niedrigschwellige Initiativen vor, die dem entgegenwirken wollen. Dazu zählen eine Plauderkasse in einem Supermarkt in der nordrhein-westfälischen Stadt Kempen sowie die Taschengeldbörse der Caritas in Willich. Beide Projekte schaffen Begegnungen und fördern soziale Kontakte im Alltag.Würdevolles SterbenZum Abschluss des Themenschwerpunkts stellt "Volle Kanne" am Mittwoch, 19. August 2026, 9.05 Uhr, das Hospiz der Diakonis-Stiftung in Detmold als einen Ort vor, der Berührungsängste abbaut und dazu anregt, sich mit einer grundlegenden Frage auseinanderzusetzen: Wie möchte ich eines Tages sterben? Das Hospizteam begleitet die Menschen auf ihrem letzten Lebensweg, lindert Schmerzen, Beschwerden und Sorgen. Dabei wird die Einrichtung nicht als Ort des Abschieds gesehen, sondern als Ort des Lebens, der Begegnung und der Fürsorge.Leben im Alter auch Thema bei "37°Leben" und "37°"Wie ein ungewöhnliches Zusammenleben der jüngeren und der älteren Generation aussehen kann, ist am Sonntag, 16. August 2026, 9.03 Uhr im ZDF, auch Thema bei "37°Leben: WG mit Oma. Zwischen Fürsorge, Uni und Start-Up". Der Film ist ab Freitag, 14. August 2026, 5.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal zu sehen. Im Alter noch etwas Sinnvolles zu tun, zum Beispiel in Projekten, die Jung und Alt zusammenbringen, das ist auch das Thema der "37°"-Reportage "Durchstarten im Alter". Der Film von Katharine Gugel ist ab Dienstag, 1. September 2026, 5.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal und um 22.15 Uhr im ZDF zu sehen.KontaktBei Fragen zu "Volle Kanne - Service täglich" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "Volle Kanne - Service täglich" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/vollekanne) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "Volle Kanne - Service täglich"im ZDF streamen (https://www.zdf.de/magazine/volle-kanne-104)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6331928