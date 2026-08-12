Das zweite Quartal war operativ ermutigend, mit starkem Umsatzwachstum im Jahresvergleich, verbesserten Bruttomargen und einer Rückkehr zu positivem EBIT. Allerdings dämpft der starke Rückgang der Auftragseingänge die kurzfristigen Aufwärtspotenziale und verstärkt die Bedeutung eines erneuerten Auftragsmomentums. Die Übernahme von MASS fügt strategisch relevante Fähigkeiten hinzu, bei begrenztem finanziellen Risiko, während der bestehende Auftragsbestand die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 erreichbar erscheinen lässt, trotz weiterhin negativer Cash Conversion, die sich im zweiten Halbjahr voraussichtlich verbessern wird. Mit einer verbesserten Ausführung, aber noch keine Belebung des Auftragseingangs, sehen wir das Risiko/Ertrag-Verhältnis als ausgewogen an und bestätigen unser HOLD-Rating sowie das Kursziel von 6,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/singulus-technologies-ag
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