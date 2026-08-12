Die endgültigen Q2 26 Ergebnisse von Bechtle bestätigten die starken vorläufigen Zahlen und lieferten zudem wichtige Hinweise darauf, dass die Beschleunigung breit gefächert und größtenteils organisch ist. Der Auftragseingang stieg im Jahresvergleich um 25,5 % auf 2,47 Mrd. EUR, und der Auftragsbestand erreichte mit 3,54 Mrd. EUR einen neuen Rekord. Das Geschäftsvolumen erhöhte sich um 18,1 % im Jahresvergleich auf 2,27 Mrd. EUR, der Umsatz stieg um 16,5 % auf 1,73 Mrd. EUR, und das EBT legte um 20,1 % auf 80,2 Mio. EUR zu. Der Hauptkritikpunkt war der operative Cashflow von -112,5 Mio. EUR im Q2, der temporäre Effekte des Working Capital in Verbindung mit auftragsgebundenen Beständen widerspiegelt. Nach der Aktualisierung unseres Modells basierend auf den vorläufigen Q2-Zahlen (lesen Sie hier: research-hub.de/companies/bechtle-ag) lassen wir unsere Schätzungen unverändert. Unsere Schätzungen implizieren eine ausgeprägte Verlangsamung im H2 und bieten daher weiterhin Spielraum für zusätzliches Upside. Darüber hinaus betonte das Management im Call, dass das allgemeine Marktumfeld weiterhin schwierig und herausfordernd bleibt. Dennoch bekräftigen wir unser BUY-Rating und unser Kursziel von 45,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/bechtle-ag





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