Schwarzach (ots) -Jahrzehntelang erfolgreich geführt, treue Kunden, volle Auftragsbücher - viele mittelständische Unternehmer halten ihren Betrieb deshalb für gut verkäuflich. Doch Käufer betrachten längst nicht mehr nur den Umsatz und Gewinn. Zunehmend zählt auch, wie transparent, nachvollziehbar und übertragbar ein Unternehmen aufgestellt ist. Papierakten, verstreute Dateien und Wissen in einzelnen Köpfen können dabei schnell zum Hindernis werden. Warum also werden digitale Strukturen für die Verkaufsfähigkeit eines Unternehmens immer wichtiger?Das Unternehmen läuft, die Zahlen stimmen, das Lebenswerk scheint stabil. Doch sobald ein potenzieller Käufer den Betrieb prüft, verändert sich die Perspektive. Gerade in einem Umfeld gestiegener Zinsen, höherer Kosten und unsicherer Märkte werden offene Fragen und schwer einschätzbare Risiken kritischer bewertet. Was über Jahrzehnte im eigenen Unternehmensalltag funktioniert hat, muss deshalb noch lange nicht den Anforderungen eines Verkaufsprozesses entsprechen. Kann ein Interessent wirtschaftliche Zusammenhänge, Verantwortlichkeiten oder operative Abläufe nicht ohne Weiteres nachvollziehen, entsteht zusätzlicher Klärungsbedarf und damit Unsicherheit über die tatsächliche Fortführbarkeit des Betriebs. "Solche Unsicherheiten bleiben in einer Verkaufsverhandlung nicht folgenlos. Sie können dazu führen, dass Käufer vorsichtiger kalkulieren, zusätzliche Absicherungen verlangen oder ihre Preisvorstellungen nach unten korrigieren", warnt Fabian Zamzau, geschäftsführender Gesellschafter der Otter Consult GmbH."Was es also braucht, ist Transparenz. Es reicht nicht, Papierdokumente einzuscannen. Stattdessen müssen Kundenbeziehungen, Prozesse, Verantwortlichkeiten und wirtschaftliche Daten für einen Käufer nachvollziehbar und übertragbar werden", betont Fabian Zamzau. Mit der Otter Consult GmbH begleitet er mittelständische Firmeninhaber durch den gesamten Prozess der Unternehmensübergabe - von der frühzeitigen Vorbereitung und Bewertung des Betriebs über die Suche nach geeigneten Käufern bis hin zum unterschriebenen Kaufvertrag. Gemeinsam mit seinem Team bereitet er dafür relevante Unternehmensinformationen und finanzielle Daten auf, analysiert die wirtschaftliche Situation und ordnet den Unternehmenswert sowie eine realistische Kaufpreisspanne ein. Dabei greift die Otter Consult GmbH auf ein umfangreiches Netzwerk zurück und arbeitet bei rechtlichen und steuerlichen Fragestellungen eng mit entsprechenden Experten zusammen. Ziel ist es, mögliche Schwachstellen frühzeitig zu erkennen, die Verkaufsfähigkeit des Unternehmens gezielt zu verbessern und auf dieser Grundlage einen strukturierten Verkaufsprozess zu ermöglichen.Der digitale Datenraum als Basis der PrüfungSobald potenzielle Käufer tiefer in die Prüfung eines Unternehmens einsteigen, brauchen sie einen zentralen Ort, an dem die dafür relevanten Unterlagen geordnet und kontrolliert zugänglich sind. Diese Funktion übernimmt der digitale Datenraum. Er bündelt Finanzdaten und betriebswirtschaftliche Auswertungen ebenso wie Verträge sowie Kunden-, Mitarbeiter- und Prozessinformationen. Entscheidend ist dabei nicht die Menge der hinterlegten Dokumente, sondern deren Qualität und Struktur. Unterlagen sollten vollständig und aktuell sein, eindeutig den jeweiligen Themenbereichen zugeordnet werden und inhaltlich miteinander übereinstimmen. Widersprechen sich beispielsweise Zahlen oder Vertragsinformationen, entstehen offene Punkte, die im weiteren Prüfungsverlauf geklärt werden müssen.Eine besondere Bedeutung kommt dabei den wirtschaftlichen Informationen zu, weil einzelne Kennzahlen für sich genommen nur eine begrenzte Aussagekraft besitzen. Finanzdaten sollten deshalb offenlegen, wie sich Umsatz, Kosten, Ergebnis und Liquidität über einen längeren Zeitraum entwickelt haben. Ergänzende Unternehmensanalysen helfen dabei, diese Entwicklung einzuordnen und wirtschaftliche Stärken und Schwächen ebenso sichtbar zu machen wie bestehende Risiken und Entwicklungspotenziale. Auf diese Weise entsteht ein Gesamtbild, auf dessen Grundlage sich die wirtschaftliche Situation des Unternehmens fundierter beurteilen lässt.In der Due Diligence können Käufer und ihre Berater anschließend gezielt auf diese Grundlage zurückgreifen, Angaben miteinander abgleichen und einzelne Sachverhalte vertiefen. Gleichzeitig lässt sich über den Datenraum steuern, welche Unterlagen zu welchem Zeitpunkt und für welche Beteiligten zugänglich sind. "Ein gut vorbereiteter Datenraum schafft die Grundlage dafür, dass sich ein Käufer auf die eigentliche Prüfung des Unternehmens konzentrieren kann, statt zunächst Ordnung in die bereitgestellten Informationen bringen zu müssen", erklärt Fabian Zamzau.CRM und ERP: Digitale Systeme müssen im Alltag funktionierenWährend der Datenraum die relevanten Unterlagen für die Käuferprüfung bündelt, geben die im Alltag eingesetzten Systeme Einblick in das laufende Geschäft. Beim CRM betrifft das vor allem Kunden- und Vertriebsinformationen: Werden Kontakte, Gesprächshistorien, laufende Kommunikation, offene Angebote und Vertriebsstände konsequent dokumentiert, lässt sich nachvollziehen, wie Kundenbeziehungen organisiert und Vertriebsaktivitäten gesteuert werden. Gleichzeitig entsteht eine zentrale Informationsbasis, auf die Vertrieb und Kundenbetreuung verlässlich zurückgreifen können.Was das CRM für Kunden- und Vertriebsinformationen leistet, übernimmt ein ERP-System auf der operativen Ebene. Je nach Betrieb können dazu Einkauf, Warenwirtschaft, Lager, Produktion, Abrechnung oder Auftragsbearbeitung gehören. Die dort hinterlegten Daten machen sichtbar, wie Geschäftsvorgänge ineinandergreifen und welche Informationen für die Steuerung des Tagesgeschäfts zur Verfügung stehen. "Für einen Käufer sind CRM und ERP deshalb mehr als technische Systeme. Richtig gepflegt geben sie ihm einen belastbaren Einblick in das laufende Geschäft und zeigen, wie gut zentrale Unternehmensbereiche digital organisiert sind", erklärt Fabian Zamzau.Diese Aussagekraft setzt allerdings voraus, dass die Systeme tatsächlich im Arbeitsalltag genutzt werden. Ein CRM mit lückenhaften Kundendaten oder ein ERP, das nur teilweise gepflegt wird, bietet einem Käufer entsprechend wenig Orientierung. Informationen müssen deshalb kontinuierlich erfasst und aktuell gehalten werden, damit die Systeme ein verlässliches Bild des laufenden Geschäfts liefern. Erst dann können die darin enthaltenen Daten im Verkaufsprozess als belastbare Grundlage für die Bewertung des operativen Betriebs dienen.Dokumentierte Prozesse senken die Abhängigkeit vom InhaberNeben den verfügbaren Daten und Systemen muss für einen Käufer auch erkennbar sein, wie das Unternehmen im Alltag tatsächlich funktioniert. Gerade in inhabergeführten Betrieben haben sich Entscheidungswege, Zuständigkeiten und wiederkehrende Abläufe häufig über Jahre eingespielt, ohne vollständig dokumentiert worden zu sein. Solange der Inhaber selbst im Tagesgeschäft präsent ist, kann dieses informelle Wissen vieles auffangen. Mit seinem Ausscheiden entsteht jedoch das Risiko, dass wichtige Routinen und Zusammenhänge nicht ohne Weiteres fortgeführt werden können. "Ein Käufer muss erkennen können, dass der Betrieb auch dann funktioniert, wenn der bisherige Inhaber nicht mehr jeden Tag die Fäden in der Hand hält", erklärt Fabian Zamzau.Um diese Abhängigkeit zu reduzieren, gilt es, persönlich gewachsenes Erfahrungswissen in nachvollziehbare betriebliche Strukturen zu überführen. Prozessdokumentationen können festlegen, welche Arbeitsschritte aufeinanderfolgen, wie Verantwortlichkeiten verteilt sind und nach welchen Vorgaben wiederkehrende Aufgaben bearbeitet werden. Darauf aufbauend lassen sich auch Übergaben besser organisieren: Standardisierte Onboarding-Prozesse erleichtern beispielsweise die Einarbeitung neuer Mitarbeitender, während geeignete Routinen automatisiert werden können. So entsteht eine Organisation, in der zentrale Abläufe nicht erst nach der Übernahme neu erschlossen werden müssen, sondern unabhängig vom bisherigen Inhaber verlässlich fortgeführt werden können.Die Verkaufsfähigkeit beginnt lange vor der KäuferanspracheSind Daten, Systeme und Prozesse sauber aufgestellt, bleibt eine entscheidende Frage: Wann sollte die Vorbereitung auf den eigentlichen Verkauf beginnen? Idealerweise lange bevor erste Interessenten angesprochen werden. Denn erst eine frühzeitige Bestandsaufnahme zeigt, an welchen Stellen noch Handlungsbedarf besteht und welche Schwachstellen vor Beginn des Verkaufsprozesses behoben werden sollten. Dabei gilt es unter anderem zu prüfen, ob verkaufsrelevante Informationen vollständig und aktuell vorliegen, Unterlagen eindeutig eingeordnet werden können und sensible Dokumente bereits fachlich geprüft wurden.Für notwendige Anpassungen sollte ausreichend Zeit eingeplant werden, denn während einer laufenden Transaktion lassen sich Versäumnisse häufig nur noch unter Zeit- und Verhandlungsdruck aufarbeiten. Das gilt insbesondere für steuerliche, rechtliche und arbeitsrechtliche Themen, die nicht allein durch eine gute digitale Vorbereitung gelöst werden können, sondern von den jeweils zuständigen Experten beurteilt werden müssen. "Je früher ein Unternehmer weiß, an welchen Stellen ein Käufer später genauer hinschauen wird, desto gezielter kann er sich darauf vorbereiten - bevor daraus in der Verhandlung ein Nachteil entsteht", erklärt Fabian Zamzau.Mit der Otter Consult GmbH begleitet er Unternehmer dabei, diese Vorbereitung rechtzeitig in einen strukturierten Verkaufsprozess zu überführen. Gemeinsam mit seinem Team werden mögliche Schwachstellen identifiziert und die notwendigen Schritte bis zur Käuferansprache vorbereitet; im weiteren Verlauf unterstützt die Beratung auch bei der Suche nach geeigneten Interessenten und begleitet den Prozess bis zum Kaufvertrag. Dabei greift die Otter Consult GmbH auf ihr Netzwerk zurück und bindet bei Bedarf erfahrene Rechts- und Steuerexperten ein. So geht ein Unternehmer nicht erst dann in die Vorbereitung, wenn ein Käufer bereits Fragen stellt, sondern schafft frühzeitig die Voraussetzungen für einen strukturierten und wirtschaftlich nachvollziehbaren Verkaufsprozess.Sie möchten Ihren Unternehmensverkauf professionell vorbereiten, mögliche Schwachstellen frühzeitig erkennen und mit einer belastbaren Grundlage in die Käuferansprache starten? Dann sprechen Sie jetzt mit der Otter Consult GmbH (https://otterconsult.de/) und vereinbaren Sie einen Termin für ein unverbindliches Erstgespräch!Pressekontakt:Otter Consult GmbHVertreten durch: Fabian Zamzau & Michael PolitE-Mail: Beratung@otterconsult.deWebseite: https://otterconsult.de/Original-Content von: Otter Consult GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172097/6331947