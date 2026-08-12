Neue Kupferzone entdeckt: Breite Treffer außerhalb der bisherigen Ressource

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Prospect Resources meldet neue, breite Kupferabschnitte am südlichen Rand der Lagerstätte Nyungu Central im Mumbezhi-Projekt in Sambia. Eine der Bohrungen liegt außerhalb der bisherigen Mineralressourcen-Schätzung und umreißt damit eine zusätzliche mineralisierte Zone. Parallel zeigen erste Bohrungen am nahe gelegenen Zielgebiet Sharamba sichtbare Kupferminerale.
Prospect Resources meldet neue, breite Kupferabschnitte am südlichen Rand der Lagerstätte Nyungu Central im Mumbezhi-Projekt in Sambia. Eine der Bohrungen liegt außerhalb der bisherigen Mineralressourcen-Schätzung und umreißt damit eine zusätzliche mineralisierte Zone. Parallel zeigen erste Bohrungen am nahe gelegenen Zielgebiet Sharamba sichtbare Kupferminerale.
Breiter Kupferabschnitt im Südosten
Bohrloch NCDD028 traf ab 226 Metern Tiefe auf 65,8 Meter mit durchschnittlich 0,42 Prozent Kupfer. Darin enthalten waren 17,0 Meter mit 0,58 Prozent sowie 13,2 Meter mit 0,82 Prozent Kupfer. Die Bohrung liegt südöstlich außerhalb der bislang berechneten Ressourcengrenze. NCDD025 durchschnitt ab 237 Metern weitere 29,6 Meter mit 0,34 Prozent Kupfer, darunter 5,2 Meter mit 0,80 Prozent. Dieser Abschnitt liegt am Rand der bisherigen Schätzung und erweitert die bekannte Mineralisierung nach Westen.
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