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Der größte Unternehmenskäufer von Ethereum hat vergangene Woche nur 7.391 ETH eingesammelt, so wenig wie in keiner anderen Woche dieses Jahres. Für die Ethereum Prognose ist das ein Warnsignal, das kaum jemand auf dem Zettel hatte. Der Ethereum Kurs notiert am 11. August bei etwa 1.876 Dollar und scheitert weiter an der Marke von 1.900 Dollar. Analysten sehen für August ein Ziel von 1.950 Dollar in einer Spanne zwischen 1.800 und 2.000 Dollar. Dieser Artikel zeigt die frischen Zahlen und die Frage, die für Anleger daraus folgt.

Ethereum Prognose im August 2026, was der ETH Kurs und die Zahlen von Bitmine zeigen

Bitmine, die größte Unternehmenskasse für Ether, kaufte vergangene Woche nur 7.391 ETH und damit so wenig wie nie in diesem Jahr, berichtet CoinDesk. Der Kauf war 14,2 Millionen Dollar wert und hob die Bestände auf über 5,8 Millionen ETH. Statt weiter zu kaufen, holte sich das Unternehmen rund drei Millionen eigene Aktien zurück, geschätzt für 50 bis 58 Millionen Dollar. Firmenchef Tom Lee verweist auf schwächere Daten zu Inflation und Arbeitsmarkt, die dem Kryptomarkt Rückenwind geben könnten. Der wichtigste Käufer des Marktes tritt also auf die Bremse, während der Kurs an seiner Hürde klebt.

ETH notierte am 11. August bei rund 1.876 Dollar, nach einem Tageshoch von 1.934 und einem Tief von 1.872 Dollar, wie Bybit zeigt. Der 100 Tage Durchschnitt bei 1.924 Dollar bleibt die Hürde, und unter dem 50 Tage Durchschnitt bei 1.851 Dollar droht die Zone um 1.800 Dollar. Die Prognose für den ETH Kurs bedeutet damit selbst im besten Fall rund 7 Prozent bis 2.000 Dollar, verteilt über Wochen.

Das Geld ist im Markt, denn die Ethereum Fonds sammelten in der Woche bis zum 8. August rund 195 Millionen Dollar ein. Es verteilt sich nur auf eine Bewertung von 226 Milliarden Dollar. Genau deshalb fragen immer mehr Anleger, wo dieselbe Summe heute noch eine andere Größenordnung erreicht.

Warum das schnelle Geld auf Pepeto setzt, während die Ethereum Prognose auf Wochen wartet

Wer auf Ether wartet, wartet auf 8 Prozent von 1.876 auf 2.030 Dollar, und das über Wochen oder Monate. Genau diese Rechnung kündigen immer mehr Wallets gerade auf.

Pepeto ist an dieser Stelle eine völlig andere Rechnung. Genau deshalb sind bereits 10,38 Millionen Dollar zu einem Kurs von 0,000000188 Dollar eingestiegen, während die bevorstehende Binance Listung dieses Zeitfenster schließt. Die gebührenfreie Tauschfunktion über mehrere Blockchains läuft bereits, und weil sie der günstigste Weg ist, den ein Händler auf irgendeiner Kette findet, kommen die Nutzer zurück. Jeder erneute Besuch leitet Volumen durch den eigenen Token von Pepeto, und dieser wiederkehrende Fluss wird zu einem Kaufdruck, der sich von selbst verstärkt.

Eine Brücke zwischen den Ketten öffnet den Trichter von einer Blockchain auf alle Blockchains. Die Nachfrage hängt damit nie an einem einzelnen Netzwerk fest, egal wie voll dieses Netzwerk gerade ist. Der Risikobewerter PepetoAI benotet jeden Handel vom Einstieg bis zum Ausstieg. Das Kapital, das in das Ökosystem fließt, bleibt dadurch dort und versickert nicht in Betrugsmaschen oder schlechten Positionen. Dieser Kreislauf sitzt auf einem festen Angebot von 420 Billionen Token. Ein wöchentliches Verbrennungsprogramm nimmt dauerhaft Token aus dem Umlauf, sodass die Nachfrage wächst, während das Angebot alle sieben Tage kleiner wird.

Der Vorverkauf gilt als sicher, weil SolidProof den gesamten Programmcode geprüft und bestätigt hat, bevor der Vorverkauf überhaupt geöffnet wurde. Der Entwickler, der den ursprünglichen Pepe erschaffen hat, führt das Team hinter dem Projekt. Jedes einzelne Teil greift dabei sauber ins nächste. Günstige Trades bringen Volumen, Volumen speist den Token, die Verbrennungen verknappen das Angebot, und die Listung setzt alles in Bewegung.

Fazit

Die Ethereum Prognose bleibt an Wochen und Monate gebunden, während ein anderer Teil des Marktes bereits in Tagen rechnet. Wer beide Zahlen nebeneinanderlegt, sieht, warum große Adressen gerade umschichten. Sie steigen mit derselben Überzeugung in den Vorverkauf ein, die dem Lauf von Dogecoin von 0,004 auf 0,74 Dollar vorausging. Das Meme Erbe des ursprünglichen Pepe Entwicklers, die wöchentliche Verbrennung und die bevorstehende Binance Listung bilden das Muster, das erfahrenes Kapital vor der Masse erkennt. Hinter den 10,38 Millionen Dollar stehen Wallets, die den Abstand zwischen dem heutigen Vorverkaufspreis und der Bewertung am Listungstag längst nachgerechnet haben. Wer heute handelt, sichert sich den Preis, den es nach dem Listungstag nicht mehr gibt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was sagt die Prognose für den ETH Kurs im August 2026?

Das Monatsziel liegt bei 1.950 Dollar in einer Spanne von 1.800 bis 2.000 Dollar, bei einem Kurs von rund 1.876 Dollar am 11. August.

Warum sprechen Anleger bei Ethereum plötzlich über Pepeto?

Weil Pepeto zum Vorverkaufspreis und mit bevorstehender Binance Listung einen Abstand bietet, den Ether nicht mehr liefert. Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.