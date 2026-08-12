Die TKMS-Aktie legt am Mittwochvormittag mehr als 14 Prozent zu. Für Rückenwind sorgen eine erneut angehobene Jahresprognose, besser als erwartete operative Ergebnisse und mögliche Milliardenaufträge. Besonders die geplanten U-Boot-Projekte mit Kanada und Indien könnten dem Kriegsschiffbauer zusätzliche Wachstumsimpulse liefern.Für das bis Ende September laufende Geschäftsjahr erwartet TKMS inzwischen ein Umsatzwachstum von 10 bis 12 Prozent. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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