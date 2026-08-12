Die SMA-Solar-Aktie setzt ihre Erholung fort. Am Mittwoch gewinnt das Papier erneut deutlich und notiert aktuell bei 57,73 Euro, ein Plus von 3,64 Prozent. Damit knüpft der Titel an die positive Entwicklung der vergangenen Tage an. Für Anleger stellt sich nun die Frage, ob daraus mehr als nur eine kurzfristige Gegenbewegung entstehen kann.Aktie nimmt weiter Fahrt auf Bereits am Vortag konnte SMA Solar Technology zulegen. Der aktuelle Anstieg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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