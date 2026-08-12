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Dow Jones News
12.08.2026 12:45 Uhr
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AUKTION/Bund stockt langlaufende Anleihen auf

DJ AUKTION/Bund stockt langlaufende Anleihen auf

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat zur Wochenmitte Bundesanleihen mit Laufzeiten Mai 2038 und August 2053 im Auktionsverfahren platziert.

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 25. Februar für die Laufzeit 2038 und den 17. Juni für die Laufzeit 2053. 

=== 
Emission      1,00-prozentige Bundesanleihen 
          mit Laufzeit 15. Mai 2028 
Volumen      1,00 Mrd EUR 
Bietungsvolumen  1,78 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag  886,89 Mio EUR 
Zeichungsquote   2,0 
Marktpflegequote  113,11 Mio EUR 
Durchschnittsrend. 3,29% 
 
Emission      1,80-prozentige Bundesanleihen 
          mit Laufzeit 15. August 2053 
Volumen      1,50 Mrd EUR 
Bietungsvolumen  1,47 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag  1,063 Mrd EUR 
Zeichungsquote   1,3 
Marktpflegequote  437 Mio EUR 
Durchschnittsrend. 3,65% 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 12, 2026 06:11 ET (10:11 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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