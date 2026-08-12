Hannover (ots) -"Ich bin überglücklich. Ein Traum ist in Erfüllung gegangen", sagt Vollering nach dem Triumph. Doch der Weg dorthin war alles andere als leicht. Stundenlange Fahrt unter freiem Himmel, intensive UV-Strahlung, Wind und Schweiß - die Tour fordert nicht nur den Körper, sondern auch die Haut. Für Vollering und ihre Teamkolleginnen war die Antwort darauf eine bewusste: Naturkosmetik. "Wenn wir täglich stundenlang draußen fahren, müssen wir nicht nur geschützt sein - es darf uns auch nicht belasten. Da ist Naturkosmetik für uns die beste Wahl."lavera begleitete das Team FDJ UNITED-SUEZ mit einer Pflegeroutine, die sich dem Rhythmus der Tour anpasste. Bevor die Fahrerinnen in den Sattel stiegen, legte der Anti-UV Fluid SPF 50 den Grundstein - Schutz vor einer Sonne, die auf den Etappen keine Gnade kennt. Der Natural & Strong Deo Stick tat seinen Teil, still und ohne Aufhebens, durch Hitze, Wind und stundenlange Belastung. Und was nach dem Zieleinlauf folgte, war mindestens genauso wichtig: die wohltuende Dusche. Mit dabei das Energize Me Duschgel. Die Glow by Nature Body Lotion gab der Haut zurück, was die Tour den Fahrerinnen abverlangt hatte - eine stille Vorbereitung auf das, was am nächsten Morgen wieder wartet.Pressekontakt:Sara HonerkampTeamlead Corporate CommunicationsLaverana GmbH & Co. KGLavesstraße 65D-30159 HannoverFon: 0511 - 67541 - 149Mobil: 0152 09 29 6575Mail: sara.honerkamp@lavera.deWeb: https://www.lavera.deOriginal-Content von: Laverana GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64783/6332003