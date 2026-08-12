Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 12.08.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Mehr als 20.000 Meter gebohrt - kurz vor dem Abschluss der Radar-Bohrungen!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2PU5K | ISIN: FR0013451333 | Ticker-Symbol: 1WE
Stuttgart
12.08.26 | 12:50
22,070 Euro
+0,14 % +0,030
Branche
Unterhaltung
Aktienmarkt
CAC Mid 60
Europa 600
1-Jahres-Chart
FDJ UNITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FDJ UNITED 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
22,06022,09013:04
22,06022,09013:04
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
FDJ UNITED
FDJ UNITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
FDJ UNITED22,070+0,14 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.