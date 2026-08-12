DJ MARKT USA/Börse etwas fester erwartet - KI-Optimismus kehrt zurück

Die Rückkehr des KI-Optimismus dürfte den US-Börsen zu einem positiven Start in den Mittwochshandel verhelfen. Der S&P-Future liegt vorbörslich 0,3 Prozent im Plus. Der Nasdaq-Future gewinnt 0,6 Prozent. Händler verweisen auf überraschend starke Zahlen von Coreweave und Super Micro Computer. Beide Unternehmen berichteten von einer starken KI-bezogenen Nachfrage und gaben optimistische Ausblicke. Coreweave legen vorbörslich um fast 19 Prozent zu, Super Micro Computer steigen um rund 9 Prozent.

Letztlich könnten aber die mit Spannung erwarteten Verbraucherpreisdaten für Juli die Richtung bestimmen - je nachdem, ob sie Zinserhöhungssorgen befeuern oder lindern. Volkswirte rechnen in der Gesamtrate mit einem Anstieg um 0,1 Prozent und in der Kernrate um 0,2 Prozent zum Vormonat. Damit würde sich die Teuerung wieder beschleunigen, nachdem im Juni in der Gesamtrate ein Rückgang um 0,4 Prozent zum Vormonat und in der Kernrate eine Stagnation verzeichnet worden war. Sollten die Preise weniger stark gestiegen sein als angenommen, würde dies der US-Notenbank Argumente dafür liefern, die Zinsen bei ihrer nächsten Sitzung im September noch nicht zu erhöhen, sagen Marktbeobachter. Die hohen Ölpreise, ein geringeres Energieangebot und die ungebrochen starke Nachfrage der Verbraucher sprächen aber für eine Zinserhöhung im weiteren Jahresverlauf.

Etwas Unterstützung erhält die Börse von leicht sinkenden Ölpreisen und Anleiherenditen. Das Barrel Brentöl verbilligt sich um 0,2 Prozent. Am Anleihemarkt fällt die Zehnjahresrendite um 2 Basispunkte auf 4,67 Prozent. Der Dollar tendiert kaum verändert.

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August 12, 2026 06:29 ET (10:29 GMT)

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