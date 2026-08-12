Gold und Platin haben ein bewegtes erstes Börsenhalbjahr hinter sich. Nach den Rekordständen zu Jahresbeginn gerieten beide Edelmetalle deutlich unter Druck, zuletzt meldeten sich die Käufer jedoch eindrucksvoll zurück. Damit stehen die Kurse im Wochenchart nun an wichtigen Wegmarken. Doch welches Edelmetall besitzt für den weiteren Verlauf des zweiten Halbjahres die besseren Karten? Beide Edelmetalle vor einer Richtungsentscheidung Die Ausgangslage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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