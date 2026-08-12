Seit meiner vorherigen Analyse hat sich an der angespannten charttechnischen Ausgangslage der Rheinmetall-Aktie wenig geändert. Der Titel konnte die Widerstandszone zwischen 1.177 und 1.233,40 € nicht überwinden und notiert aktuell wieder bei 1.167,40 €. Damit bleibt das Risiko bestehen, dass die jüngste Erholung ausläuft und sich die Abwärtsbewegung schon bald wieder in Richtung beziehungsweise unter 1.000 € fortsetzt. Die entscheidende Hürde bleibt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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