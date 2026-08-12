Nachdem die TUI-Aktie bereits im Vorfeld der Quartalszahlen zum Wochenbeginn um fast -5% nachgegeben hat, reagiert sie auch am Mittwochmorgen mit einem leichten Minus auf die jüngsten Zahlen. Fielen sie denn wirklich so schlecht aus und wie sollten Anleger auf sie reagieren? Gar nicht mal so schlecht Die TUI Group hat zur Wochenmitte ihre Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht. Zusammenfassend lässt sich sagen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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