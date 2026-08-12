Die CoreWeave-Aktie ist mit einem Kurssprung von +18% am Mittwochmorgen die klare Nummer 1 unter den Technologiewerten im Nasdaq 100. Was steckt hinter dem Kursfeuerwerk des Neocloud-Providers und sollten Anleger diesen Zukunftswert in ihrem Portfolio haben? Die Erwartungen übertroffen Ausgelöst wurde das heutige Kursfeuerwerk der CoreWeave-Aktie durch die Zahlenvorlage für das zweite Quartal. Sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis konnte der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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