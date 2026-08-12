Gruppen sind praktisch, um auf Whatsapp mit mehreren Personen gleichzeitig in Kontakt zu bleiben. Bisher war es für neue Mitglieder nicht immer leicht, sich auf Anhieb zurechtzufinden. Das soll sich bald ändern. Whatsapp arbeitet seit Längerem an Begrüßungsnachrichten für Gruppenchats. Damit können Administrator:innen eine kurze Nachricht einrichten, die automatisch an neue Mitglieder gesendet wird. Wie WABetainfo berichtet, hatte der Messenger die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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