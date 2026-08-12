Die Quartalszahlen von Bilfinger haben die Anleger verschreckt. Die Aktie verlor zeitweise rund sieben Prozent. Trading-Experte Ingmar Königshofen hält den Rückschlag jedoch für überzogen - und sieht darin eine antizykliNach dem Absturz von knapp 130 auf rund 75 Euro könnte die Aktie zunächst Richtung 80 Euro und später bis etwa 87 Euro laufen. Das zweite Long-Szenario betrifft Palladium. Nach einer deutlichen Korrektur hat der Preis im Bereich von 1.250 US-Dollar eine wichtige Unterstützung erreicht. Gleichzeitig sind die Commercials am Terminmarkt ungewöhnlich stark netto-long positioniert. Für Königshofen ein bullisches Signal. Sein erstes Kursziel liegt zwischen 1.550 und 1.600 …
Enthaltene Werte: DE000FE6RXXX,DE000VY9WXXXDen vollständigen Artikel lesen
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