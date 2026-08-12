Die Bafin hat die Verschmelzung der DEVK-Tochter Freeyou Insurance AG auf die DEVK Allgemeine Versicherungs-AG genehmigt. Das Unternehmen ist mit Wirkung zum 01.01.2026 vollständig in den Mutterkonzern integriert. Rückwirkend zum 01.01.2026 ist die Freeyou Insurance AG vollständig in die DEVK Allgemeine Versicherungs-AG integriert. Die Verschmelzung Tochtergesellschaft auf den Mutterkonzern wurde durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigt. Die DEVK Allgemeine Versicherungs-AG ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact